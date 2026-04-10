Accident grav în Insulele Canare. Un autobuz plin cu turiști britanici s-a răsturnat într-o râpă: un om a murit, 27 sunt în spital

Publicat la 19:43 10 Apr 2026

Trei dintre răniți sunt în stare critică. Foto: Profimedia Images

Un bărbat a murit și 27 de oameni, între care trei în stare gravă, au fost internați în spital, după ce un autobuz s-a răsturnat într-o râpă, în Insulele Canare. La bordul autocarului se aflau turiști britanici, 24 de adulți și trei copii, relatează The Guardian.

Incidentul a avut loc vineri, la ora 13:15 (ora locală), când vehiculul a ieșit de pe carosabil și a căzut într-o râpă pe autostrada GM-2, în apropierea orașului San Sebastián de La Gomera.

Presa locală a relatat că autobuzul transporta un grup de turiști britanici către un tur cu barca, iar trei dintre răniți sunt în stare critică.

„Serviciile de urgență au asistat cei 28 de ocupanți ai autobuzului: 27 de turiști de naționalitate britanică și șoferul.

Putem confirma că un bărbat a murit și 27 de persoane au fost rănite, cu diverse grade de gravitate, dintre care trei în stare gravă, fiind transferate la Spitalul Nuestra Señora de Guadalupe”, au transmis autoritățile spaniole.

La bord se aflau 25 de adulți, inclusiv șoferul, și trei copii.

Pasagerul cel mai grav rănit a fost transferat la un spital de pe insula vecină Tenerife, în timp ce restul răniților sunt tratați la spitalul din La Gomera.

Fernando Clavijo, președintele Insulelor Canare, a declarat că este la curent cu accidentul și intervenția salvatorilor. „Sunt alături de victime și familiile acestora”, a adăugat el.