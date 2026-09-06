Angajații chinezi vor să combată „îmbătrânirea la birou”. Ce metode neobișnuite folosesc

Angajații chinezi au apelat la metode neobișnuite pentru a fi mai eficienți la muncă. / foto: Getty Images

Mai mulți angajați chinezi împărtășesc pe rețelele sociale sfaturi pentru a combate „îmbătrânirea la birou”. Unii spun că folosesc inclusiv creme cu protecție solară, măști pentru față și chiar instalează umbrele de soare deasupra birourilor, potrivit South China Morning Post.

Angajații chinezi au apelat la metode neobișnuite pentru a fi mai eficienți la muncă.

Unii dintre aceștia susțin însă că petrec mult timp la serviciu, astfel că a apărut teama de „îmbătrânirea la birou”.

Pentru a-și alina anxietatea, unii transformă paharele goale de ceai cu lapte în umidificatoare improvizate sau țin pe birou „animale de companie” neobișnuite, precum pietre și sâmburi de mango.

O postare făcută de un utilizator a atras rapid atenția celorlalți și a stârnit reacții. Acesta a povestit că, la doar o lună de la angajare, tenul său se închisese vizibil la culoare, iar ochii îi erau adesea obosiți.

Un alt utilizator a relatat că pielea sa părea semnificativ mai deschisă la culoare după ce și-a luat o perioadă de concediu, în timp ce o al treilea susține că este deranjat de fumul pasiv persistent din spațiile de birouri comune.

O altă persoană a întrebat: „Îmbătrânesc în fiecare zi la birou. Compania îmi plătește munca, dar cine îmi va plăti pentru frumusețea și sănătatea pierdute?”

Ca răspuns, unii angajați au comentat că au început să instaleze umbrele de soare la birourile lor, să poarte pălării de soare sau măști de protecție și să-și aplice generos cremă de protecție solară pe față și pe brațe.

Designerul de iluminat Yoki a declarat pentru un canal media din China că firmele preferă adesea lumini cu nuanțe reci pentru a menține angajații vigilenți, în speranța că acest lucru va spori productivitatea.

Totodată, specialiștii susțin că aerul uscat, sistemele de ventilație încărcate cu praf și nivelurile ridicate de dioxid de carbon pot accentua disconfortul fizic și oboseala psihică asociate orelor îndelungate petrecute la locul de muncă.