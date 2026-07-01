Animalele sălbatice din zona de excludere de la Cernobîl se comportă complet diferit de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina

Invazia rusă din Ucraina nu a afectat doar populația umană, ci și animalele sălbatice care trăiesc în zona de excludere de la Cernobîl. Un nou studiu arată că mamiferele din regiune și-au modificat comportamentul în timpul ocupației ruse din februarie și martie 2022, devenind mai puțin active, în special pe timpul nopții, potrivit Live Science.

Cercetarea s-a bazat pe imaginile și înregistrările realizate de camere automate amplasate în interiorul zonei de excludere, una dintre cele mai neobișnuite regiuni naturale din Europa. Oamenii de știință au comparat materialele colectate în primele luni ale invaziei cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent, înainte de izbucnirea conflictului.

Rezultatele oferă o perspectivă rară asupra modului în care fauna sălbatică reacționează la perturbările provocate de război.

Studiul a fost realizat în zona de excludere de la Cernobîl, o regiune de aproximativ 2.600 de kilometri pătrați care înconjoară locul unde s-a produs dezastrul nuclear din 1986. După explozia reactorului, autoritățile au evacuat populația și au restricționat activitățile umane. În deceniile care au urmat, fauna sălbatică s-a dezvoltat într-un ritm surprinzător, transformând regiunea într-un adevărat laborator natural pentru cercetători.

Au fost examinate aproape 2.000 de fotografii și videoclipuri

Situația s-a schimbat radical în februarie 2022, când trupele ruse au preluat controlul asupra zonei în primele faze ale invaziei. Vehicule militare, deplasări de trupe, explozii și focuri de armă au transformat rapid una dintre cele mai izolate zone naturale ale Europei într-un teatru de război.

Pentru a evalua impactul conflictului, cercetătorii au analizat datele colectate de camerele automate instalate în zonă între 2020 și 2022. În total, au fost examinate aproape 2.000 de fotografii și videoclipuri.

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Materialele au surprins reacțiile a 11 specii de mamifere sălbatice și au arătat că unele dintre acestea și-au modificat semnificativ comportamentul în perioadele cu lupte intense.

Animalele au devenit considerabil mai puțin active pe timpul nopții

Printre speciile afectate s-au numărat căprioarele, cerbii roșii, elanii și vulpile roșii. Aceste animale au fost observate mai rar și au devenit considerabil mai puțin active pe timpul nopții comparativ cu perioada de dinaintea conflictului.

Autoarea principală a studiului, Svitlana Kudrenko, a declarat că și-ar fi dorit să nu existe niciodată ocazia de a analiza un astfel de fenomen.

„Mi-aș fi dorit să nu fi existat niciodată oportunitatea de a analiza modul în care desfășurarea invaziei a afectat fauna sălbatică”, a afirmat cercetătoarea.

Războaiele moderne produc efecte ample asupra ecosistemelor

Ea a subliniat că războaiele moderne produc efecte mult mai ample asupra ecosistemelor decât conflictele din trecut, din cauza tehnologiilor și armamentului utilizate.

Potrivit autorilor, rezultatele demonstrează că impactul războiului se poate extinde asupra întregului ecosistem, chiar dacă efectele nu sunt întotdeauna vizibile imediat.

Deși forțele ruse nu mai ocupă zona Cernobîl, studiul evidențiază capacitatea animalelor de a-și adapta comportamentul în fața unor perturbări extreme generate de activitatea umană.

Cercetătorii consideră că sistemele de monitorizare cu camere automate ar putea deveni instrumente importante pentru evaluarea costurilor de mediu ale conflictelor armate și pentru înțelegerea modului în care fauna sălbatică reacționează la schimbări bruște ale habitatului.

„Studiul nostru evidențiază necesitatea dezvoltării și aplicării unor strategii de cercetare și conservare care să se concentreze asupra impactului conflictelor armate asupra faunei și mediului în general, mai ales în zonele cu valoare ridicată pentru conservare”, a concluzionat Svitlana Kudrenko.