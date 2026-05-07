Aprobarea unui nou zăcământ de gaze în apropierea faimoasei formaţiuni Twelve Apostles pune în pericol clima și oceanul

Celebra formațiune stâncoasă Twelve Apostles, formată prin eroziunea continuă a calcarului de către valurile Oceanului Antarctic. Sursa colaj foto: Getty Images

Aprobarea unui nou zăcământ de gaze în apropierea faimoasei formaţiuni stâncoase Twelve Apostles (n.r.: Cei Doisprezece Apostoli), de pe coasta sudică a Australiei, pune în pericol clima și oceanul "curat", avertizează ecologiștii, a relatat The Guardian. "Fiecare nou zăcământ de gaze aprobat face drumul către o climă sigură mai dificil și mai costisitor", a declarat Joy Toose, managerul campaniei climatice de la Environment Victoria.

Potrivit sursei citate, guvernul federal și cel al statului Victoria au dat undă verde unui proiect de foraj în bazinul Otway, care ar putea asigura până la o treime din necesarul de gaze al statului australian.

Anunţul privind aprobarea licenței de producție pentru proiectul zăcământului de gaze Annie, dezvoltat de Amplitude Energy în bazinul Otway, a fost făcut joi, iar producția de gaze este estimată să înceapă până în 2028.

Proiectul este situat la aproximativ 9 kilometri distanţă de țărmurile orașelor Peterborough și Port Campbell, pe Great Ocean Road, la circa 12 kilometri vest de Twelve Apostles, o atracție turistică populară. Ministrul energiei și resurselor din Victoria, Lily D'Ambrosio, a declarat că proiectul ar putea furniza până la 65 de petajouli de gaze – adică mai mult de o treime din consumul anual de gaze al statului.

Ea a spus că, deși cererea pentru combustibilul fosil "scade pe măsură ce oamenii trec la electrificare", noul zăcământ ar asigura "suficient gaz în sistem pentru acele industrii care nu se pot electrifica".

Acesta este al doilea mare proiect de gaze aprobat de Partidul Laburist în acest mandat și vine după alegerile din 2022, când fostul premier, Daniel Andrews, a făcut campanie intensă pentru relansarea Comisiei de Electricitate a Statului, cu scopul de a accelera tranziția către energia regenerabilă și de a atinge obiectivul de 95% energie regenerabilă până în 2035.

Șeful departamentului pentru climă și energie al Greenpeace Australia Pacific, Joe Rafalowicz, a spus că proiectul Otway "pune în pericol mediul oceanic neatins, curat, și clima", iar coordonatoarea campaniei climatice de la Environment Victoria, Joy Toose, a declarat că proiectul "nu va face decât să încetinească progresul tranziției către energie curată aflate deja în desfășurare" în stat.

"Emisiile estimate provenite din proiectele existente și planificate de combustibili fosili au consumat deja bugetul de carbon necesar pentru limitarea încălzirii globale la 2 grade Celsius. Fiecare nou zăcământ de gaze aprobat face drumul către o climă sigură mai dificil și mai costisitor", a precizat Joy Toose.

Alison Reeve, directoarea programului pentru energie și climă de la Grattan Institute, a spus că renunțarea la gaze are sens, dar că "există și o bază industrială în Victoria care va avea dificultăți mai mari în a renunța la gaze".

Victoria este cel mai mare consumator de gaze din Australia, acestea fiind utilizate intens în sectorul manufacturier și pentru producerea căldurii în procesele industriale.