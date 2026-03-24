Ce sunt zettajoulii – și ce ne spun despre dezechilibrul energetic al Pământului

Când James Prescott Joule și-a împrumutat numele unei unități de măsură a energiei, nu ar fi putut prevedea calculele alarmante de astăzi. sursa foto: Getty

În 2020, căldura absorbită în plus de oceane echivala cu cinci bombe atomice de la Hiroshima pe secundă. În 2022, erau șapte. Anul trecut, au fost 11. Organizația Meteorologică Mondială a publicat săptămâna aceasta cele mai recente cifre ale dezechilibrului energetic al Pământului, măsurat într-o unitate pe care puțini o cunosc – zettajoulul – dar pe care toți o simțim: în valuri de căldură, incendii, inundații și furtuni tot mai violente, scrie The Guardian.

Când James Prescott Joule și-a împrumutat numele unei unități de măsură a energiei, nu ar fi putut prevedea calculele alarmante de astăzi.

Unitatea de măsură fundamentală a colapsului climatic este zettajoulul. Dacă nu ați auzit niciodată acest termen, nu sunteți singurii. Chiar și oamenii de știință care lucrează la scară planetară au dificultăți în a transmite imensitatea schimbării măsurate de această unitate titanică de energie.

Ce este un zettajoule?

Un zettajoule este un miliard de trilioane de jouli. Scris pe un calculator sau pe ecranul unui computer, șirul de 21 de zerouri arată absurd de lung – un tren cu șapte vagoane, fiecare cu trei ferestre goale. Experții sunt adesea nevoiți să recurgă la termeni abstracți precum „insondabil”, „aproape dincolo de puterea de înțelegere” și „cu adevărat imens”, pentru a se asigura că mințile noastre mici, omenești, sunt suficient de uimite de ceea ce transmit aceste cifre.

De ce sunt zettajoulii (din nou) la știri?

Când sunt folosiți pentru a calcula căldura de pe planeta noastră, acel tren accelerează și rămâne fără șine. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat săptămâna aceasta, în cel mai recent raport anual privind Starea Climei Globale, că lumea noastră are un dezechilibru energetic imens și în creștere, care încălzește oceanele, uscatul și aerul la niveluri periculoase.

Noul raport arată că dezechilibrul energetic al Pământului a crescut cu aproximativ 11 zettajouli pe an între 2005 și 2025. Asta înseamnă cam de 18 ori consumul total de energie al omenirii.

Așa cum majoritatea dintre noi știm deja, arderea petrolului, gazelor, cărbunelui și a pădurilor eliberează gaze cu efect de seră care rețin căldura – dioxid de carbon, metan și protoxid de azot – în atmosferă.

Acest lucru blochează capacitatea sistemului terestru de a evacua căldura în spațiu. Și cu cât mai multă energie rămâne blocată în casa noastră, cu atât noi – și toate celelalte forme de viață – simțim căldura, disconfortul și suntem mai vulnerabili în fața valurilor de căldură, furtunilor, inundațiilor, secetelor sau incendiilor.

Cât de repede crește dezechilibrul energetic al planetei?

Anul trecut, dezechilibrul energetic din oceanele lumii – care absorb peste 90% din radiația solară – a atins un record de 23 de zettajouli, mai mult decât dublul mediei din ultimele două decenii.

Oamenii de știință au folosit diverse comparații pentru a pune acest lucru în context. John Kennedy, autorul principal al raportului OMM, a precizat că dezechilibrul din oceane din 2025 a fost de aproximativ 39 de ori consumul anual de energie al întregii planete.

Cercetătorul John Abraham a calculat anterior acumularea de energie în termenii puterii explozive a bombei atomice Little Boy, cea care a devastat Hiroshima în 1945.

În 2020, el observa că volumul de căldură adăugat oceanelor era echivalentul a aproximativ cinci bombe de la Hiroshima pe secundă. Până în 2022, cifra crescuse la șapte Hiroshime pe secundă. Anul trecut, cifrele OMM sugerează că s-a ajuns la aproximativ 11 explozii de tip Hiroshima pe secundă.

Academia Chineză de Științe a folosit o comparație olimpică. Acum trei ani, nota că acumularea de atunci – 15 zettajouli de energie în oceane – era suficientă pentru a fierbe toată apa din 2,3 miliarde de bazine olimpice de înot (50 de metri lungime, 25 de metri lățime și 2 metri adâncime). Prin acest calcul, cifra actualizată din 2025 ar fi suficientă pentru a vaporiza aproximativ 3,4 miliarde de bazine olimpice.

Oricât ai cosmetiza aceste date, cifra este înfricoșătoare și se mișcă într-o direcție îngrozitoare.

Cum a ajuns umilul joule la nivelul zetta?

Faptul că omenirea a permis să se ajungă aici l-ar fi consternat, cu siguranță, pe James Prescott Joule, fizicianul din epoca victoriană al cărui nume a fost dat unității de bază a energiei. Pe vremea lui, nu cu mult după Revoluția Industrială, un joule era o modalitate practică de a descrie efortul necesar pentru a produce un watt de putere timp de o secundă – echivalentul muncii necesare pentru a ridica un măr de pe podea și a-l pune pe masă.

De atunci, oamenii au dezvoltat metode din ce în ce mai sofisticate de a exploata cantități tot mai mari de energie: kilojouli (150 kJ pentru a fierbe apa pentru o ceașcă de ceai), megajouli (15 MJ pentru a încălzi o cadă mare), gigajouli (energia eliberată de o mașină care consumă jumătate de rezervor de benzină), terajouli (63 TJ pentru bomba de la Hiroshima), petajouli (3 PJ pentru consumul zilnic de energie al Londrei) și exajouli (peste 600 EJ pentru consumul anual de energie al tuturor celor 8 miliarde de oameni de pe Pământ).

Dar am investit mult mai puțin efort în a ne întreba ce se întâmplă cu toată acea energie după ce am terminat de folosit-o. Sau cum afectează acest consum cantitatea mult mai mare de radiație solară venită de la Soare. Nimic din ea nu dispare pur și simplu în aer – deși ar putea fi evacuată în spațiu dacă nu ar fi blocată.

James Prescott Joule ar fi considerat asta o neglijență de calcul gravă. Munca sa privind conservarea căldurii a contribuit la dezvoltarea primului principiu al termodinamicii, care afirmă că energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar transferată sau convertită dintr-o formă în alta. Acel principiu vechi de 175 de ani rămâne valabil astăzi și este explicația fundamentală a colapsului climatic, chiar dacă cei mai responsabili pentru dezechilibrul energetic încearcă să-l nege. Și nebunia lor poate fi măsurată în zettajouli.