Are 103 ani, din care aproape 90 i-a petrecut la muncă. Cel mai vârstnic pompier va intra în în Cartea Recordurilor

După o carieră de aproape 90 de ani, veteranul pompier va fi înscris și în Cartea Recordurilor / sursă foto: facebook

Martin Zudrell, în vârstă de 103 ani, din localitatea Bartholomaberg, Austria, a fost declarat oficial cel mai în vârstă pompier activ din țară, potrivit publicației Heute. După o carieră de aproape 90 de ani, veteranul pompier va fi înscris și în Cartea Recordurilor.

Zudrell s-a alăturat echipei locale de pompieri când avea doar 15 ani și, de-a lungul timpului, a participat la numeroase intervenții.

Cu toate că s-a retras oficial din activitate în 1982, a rămas implicat în comunitate, fiind prezent la diverse intervenții, precum și la exerciții și diverse evenimente ale pompierilor.

De-a lungul anilor, a fost recompensat cu multiple distincții: medalii de bronz, argint și aur și a primit titlul de membru de onoare al departamentului din Bartholomaberg în 1987.

Un an mai târziu, i-a fost înmânată Crucea de Merit în Bronz a Asociației Pompierilor din Land.

În data de 22 octombrie acesta a împlinit 103 ani.

Cu această ocazie, Asociația Federală Austriacă a Pompierilor i-a oferit o diplomă specială pentru loialitatea și devotamentul său.

Mai mult decât atât, comandantul pompierilor din land, Herbert Osterle, l-a felicitat personal, numindu-l un model pentru toate generațiile de pompieri.

Înainte de a deveni pompier, acesta a lucrat ca fermier și crescător de animale la munte.