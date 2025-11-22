Au fost recuperate primele comori din „Sfântul Graal al epavelor”, vechi de 300 de ani. Încărcătura de pe San Jose valorează miliarde

2 minute de citit Publicat la 23:45 22 Noi 2025 Modificat la 23:45 22 Noi 2025

Columbia a recuperat primele comori din nava de război spaniolă scufundată San José. Sursa foto: Ministerio de Cultura de Colombia

Columbia a recuperat monede de aur și bronz, o ceașcă de porțelan și un tun dintr-o navă de război spaniolă scufundată, supranumită „Sfântul Graal al epavelor”. Artefactele reprezintă primele comori recuperate din epava navei San José, un galeon spaniol scufundat de Marina Regală Britanică în Marea Caraibilor acum mai bine de 300 de ani, potrivit CNN.

La momentul scufundării, în timpul Războiului de Succesiune Spaniolă, San José transporta cantități mari de aur, argint și smaralde din coloniile spaniole din America Latină către regele Spaniei.

Comorile de pe San José ar valora în total aproximativ 20 de miliarde de dolari

În total, aceste comori sunt considerate a valora miliarde de dolari în banii de astăzi și se află în centrul unei dispute juridice aprinse între guvernul columbian și o companie americană de recuperare maritimă numită Sea Search-Armada (SSA).

Columbia afirmă că a descoperit nava San José în 2015, cu ajutorul unor oameni de știință internaționali, însă SSA, cunoscută anterior sub numele de Glocca Morra, susține că a găsit epava la începutul anilor 1980 și a inițiat o acțiune legală la Curtea Permanentă de Arbitraj, solicitând aproximativ 10 miliarde de dolari — aproximativ jumătate din valoarea estimată a comorilor navei.

Guvernul columbian spune că recuperarea comorilor face parte dintr-un proiect de cercetare care ar putea oferi indicii despre climatul economic, social și politic al Europei de la începutul secolului al XVIII-lea. De asemenea, afirmă că galeonul are o semnificație importantă pentru cultura și identitatea Columbiei.

„Un eveniment istoric”

Într-o declarație de joi, ministrul culturii, Yannai Kadamani Fonrodona, a descris recuperarea ca pe „un eveniment istoric” care demonstrează capacitatea țării de a proteja patrimoniul său cultural subacvatic.

Alhena Caicedo Fernández, directoarea Institutului Columbian de Antropologie și Istorie, a spus că acest lucru „deschide posibilitatea ca cetățenii să se apropie, prin dovezi materiale, de istoria galeonului San José”.

Guvernul afirmă că obiectele, recuperate cu ajutorul unor roboți subacvatici, vor trece acum printr-un lung proces de conservare într-un laborator și vor fi utilizate pentru cercetări arheologice.

Documentele istorice arată că San José făcea parte dintr-o flotă cunoscută sub numele de Flota de Tierra Firme.

A fost una dintre mai multe nave din flotă care au plecat din Peru în 1707 transportând o cantitate mare de încărcătură regală, însă documentele arată că nu a ajuns niciodată în Spania, scufundându-se în schimb în largul coastelor Columbiei, în urma unei lupte cu forțele britanice, în anul următor.