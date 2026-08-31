Aurul și banii dintr-o bancă, îngropate de viitura din Nepal. Momentul în care polițiștii le recuperează, după 8 ore de săpături

Polițiștii și voluntari au recuperat două seifuri cu aur și bani, îngropate de viitura din Nepal. Sursa foto: NepalPoliceHQ via X

Un grup de poliţişti şi voluntari a petrecut aproape opt ore săpând printre resturi pentru a recupera două seifuri, care conţineau aur în valoare de milioane de dolari și bani cash, dintr-o sucursală bancară afectată de o viitură devastatoare din Nepal, conform autorităţilor citate luni de agenţia de presă EFE, potrivit Agerpres.

Imaginile difuzate luni de poliţia nepaleză arată zeci de persoane care lucrau în jurul celor două seifuri grele din sucursala Trishuli Dhunge a Băncii de Dezvoltare Agricolă din districtul Nuwakot, una dintre zonele afectate de inundaţii.

„După circa opt ore de eforturi susţinute”, autorităţile au reuşit să transporte la loc sigur în jur de 15 milioane de rupii nepaleze în numerar, aur evaluat la aproximativ 500 de milioane de rupii - aproximativ 100.000 de dolari în numerar şi 3,3 milioane de dolari în aur - şi documente importante ale instituţiei.

În imagini pot fi văzuţi poliţişti şi alţi participanţi la operaţiune lucrând în echipă pentru a muta seifurile la loc sigur, într-o zonă în care viiturile au avariat drumuri, locuinţe şi alte infrastructuri.

Recuperarea banilor şi a aurului se adaugă la sarcinile pe care forţele de securitate şi echipele pentru intervenţii în situaţii de urgenţă le desfăşoară de câteva zile în zonele afectate de inundaţii, în timp ce operaţiunile de căutare a persoanelor dispărute şi operaţiunile de asistenţă pentru comunităţile izolate continuă.