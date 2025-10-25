Autoarea bestsellerului „Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki” a murit la 35 de ani

2 minute de citit Publicat la 07:00 25 Oct 2025 Modificat la 07:00 25 Oct 2025

Familia lui Baek Se-hee i-a donat inima, plămânii, ficatul și rinichii, organe care au salvat viața a cinci persoane. Foto: Instagram

Baek Se-hee, scriitoarea sud-coreeană care a emoționat milioane de cititori din întreaga lume cu volumul său „Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki”, a încetat din viață la vârsta de 35 de ani, scrie BBC.

Cartea, publicată în 2018, este o colecție de conversații sincere dintre autoare și psihiatrul ei despre depresie și lupta de zi cu zi pentru echilibru emoțional. Volumul a devenit rapid un fenomen cultural în Coreea de Sud și, după traducerea sa în limba engleză în 2022, a avut un impact global, deschizând discuții despre sănătatea mintală și vulnerabilitate.

Organele ei au salvat cinci vieți

Cauza morții nu a fost făcută publică, însă potrivit Agenției Coreene pentru Donarea de Organe, familia lui Baek Se-hee i-a donat inima, plămânii, ficatul și rinichii – organe care au salvat viața a cinci persoane.

Într-o declarație transmisă de familie, sora scriitoarei a spus că Baek „și-a dorit mereu să-și împărtășească inima cu ceilalți prin scrisul ei și să inspire speranță”.

O carte care a schimbat conversația despre depresie

„Vreau să mor, dar vreau să mănânc tteokbokki” s-a vândut în peste un milion de exemplare și a fost tradusă în 25 de limbi. Cititorii din întreaga lume au fost atinși de felul în care autoarea a reușit să vorbească cu sinceritate despre depresie, anxietate și micile bucurii care dau sens vieții.

Cea mai cunoscută frază din carte reflectă perfect dualitatea umană:

„Inima omului, chiar și atunci când vrea să moară, de multe ori vrea în același timp să mănânce puțin tteokbokki.”

(Tteokbokki este un preparat coreean popular din prăjiturele de orez moi, gătite într-un sos iute.)

O moștenire literară care continuă

Născută în 1990, Baek Se-hee a studiat scriere creativă și a lucrat timp de cinci ani într-o editură. Potrivit biografiei publicate de Bloomsbury, ea a primit tratament pentru distimie – o formă cronică, ușoară, de depresie – experiență care a stat la baza volumului său de debut.

Traducătorul ei în engleză, Anton Hur, a scris pe Instagram:

„Organele ei au salvat cinci oameni, dar cititorii ei știu că, prin scrisul său, a atins milioane de vieți.”

În 2019, Baek a publicat în Coreea un al doilea volum – „Vreau să mor, dar încă vreau să mănânc tteokbokki” – a cărui traducere în engleză a apărut în 2024.

După anunțul morții, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de recunoștință și durere.

„Odihnește-te în pace. Mulțumim că ne-ai salvat prin sinceritatea ta,” a scris un cititor pe pagina ei de Instagram.

Altul a adăugat: „De fiecare dată când recitesc cartea ta, găsesc alinare în fiecare frază. Ai creat o operă care a ridicat sufletele oamenilor — și asta e ceva ce puțini reușesc.”