Avocatul thailandez care a criticat monarhia îmbrăcat în Harry Potter are atâtea condamnări, că trebuie să stea 34 de ani în închisoare

Avocatul thailandez care a criticat monarhia îmbrăcat în Harry Potter are atâtea condamnări, că trebuie să stea 34 de ani în închisoare. FOTO: Getty Images

Un tribunal din Bangkok l-a condamnat vineri pe avocatul și activistul Arnon Nampa la doi ani și opt luni de închisoare pentru insultarea monarhiei. Este a 14-a condamnare de acest fel, iar pedeapsa lui totală depășește acum 34 de ani. Alte două dosare așteaptă verdictul. În 2020, Arnon a rupt tabuul criticării publice a monarhiei, într-un discurs ținut îmbrăcat în Harry Potter, scrie BBC.

„Pentru mine nu este o surpriză”, a spus Arnon după sentință. „Dacă țara ar fi mai deschisă, am putea vorbi liber despre aceste lucruri.”

Avocatul de 42 de ani se află de trei ani în arest preventiv la Bangkok. Își vede fiul de trei ani, Karl, doar la audieri, unde vine cu cătușe la picioare. Fiica lui de zece ani, Pran, îl mai vizitează în închisoare.

În 3 august 2020, la un protest cu tematică Harry Potter, Arnon a cerut o dezbatere publică despre puterea și averea monarhiei. El a criticat decizia regelui Vajiralongkorn de a prelua controlul personal asupra averii Coroanei și asupra unor unități importante ale armatei.

Până atunci, despre monarhie se vorbea doar în șoaptă. După discursul lui, protestele studenților au continuat luni la rând, cu cereri tot mai îndrăznețe de reformă.

? Thai lawyer sentenced to 34+ years total under lèse majesté law for Harry Potter protest Arnon Nampa, 42, a human rights lawyer, received a cumulative sentence exceeding 34 years across 14 prosecutions under Thailand's Article 112 lèse majesté law. On Friday a Bangkok court sentenced him to two years and eight months for a 2020 Harry Potter-themed demonstration where he called for scrutiny of the monarchy and criticized King Vajiralongkorn's control of Crown Property Bureau assets. • 294 people prosecuted under the law since 2020, including 20 minors; sentences reach up to 50 years — NewsTongue (@NewsTongueX) October 30, 2026

Înainte de proteste, aplicarea legii care pedepsește ofensele aduse familiei regale fusese suspendată timp de trei ani. Din 2020, urmăririle penale au fost reluate în forță. În ultimii șase ani, 294 de persoane, între care 20 de minori, au fost urmărite penal, iar unele au primit pedepse de până la 50 de ani. Majoritatea sunt ținute în arest pe toată durata proceselor, care pot dura ani.

Articolul 112 din Codul penal prevede între trei și 15 ani de închisoare pentru defăimarea, insultarea sau amenințarea regelui, reginei, moștenitorului tronului sau regentului. În practică, oamenii au fost urmăriți penal și pentru critici la adresa altor membri ai familiei regale, a unor regi morți de mult sau chiar a câinelui regelui. Autoritățile spun că legea reflectă respectul thailandezilor față de monarhie.

Avocații apărării spun că termenii legii sunt atât de vagi încât nici măcar nu pot fi definiți, iar judecătorii refuză adesea să admită martori sau documente în favoarea inculpaților. Curtea Constituțională a declarat legea de neatins, în 2024, partidul reformist Move Forward a fost dizolvat doar pentru că a propus pedepse mai blânde.

Activiști fugiți din țară

Zeci de tineri activiști au ales exilul. Printre ei, Supitcha „Melinn” Chailom, în vârstă de 24 de ani, acuzată în patru dosare de insultă la adresa monarhiei. Prima acuzație a primit-o după ce a comparat, într-un discurs, tratamentul regal de care beneficia câinele regelui cu viața oamenilor obișnuiți.

„A fost un șoc. Vorbisem doar despre câine”, a declarat ea. A purtat brățară electronică și a stat sub arest la domiciliu pe timpul nopții, apoi a fugit din țară și a primit azil în Canada.

Arnon pare să primească cele mai dure pedepse, dar continuă să se apere singur în instanță și să-i ajute pe alți deținuți. Fiindcă nu are voie cu notițe, își învață argumentele pe de rost.

Le scrie des copiilor, pentru ca ei să înțeleagă într-o zi de ce a ales să-și piardă libertatea. „Să spui adevărul nu e greu. Greu e să spui un adevăr interzis”, le-a scris el. Într-o altă scrisoare, a adăugat: „Trebuie să fim o picătură de apă care, într-o zi, va deveni ocean.”