Bărbatul care nu doarme deloc de mai bine de 60 de ani: „Îi invidiez pe cei care pot dormi”

Nimeni nu l-a văzut vreodată dormind. Foto: Getty Images

Un bărbat din Vietnam susține că nu a dormit deloc de mai bine de 60 de ani. Povestea i-a nedumerit de-a lungul timpului pe medici, cercetători și pe toți cei care îl cunosc, scrie Mirror.

Thai Ngoc, în vârstă de 81 de ani, trăiește într-un mic sat din provincia Quang Nam și spune că insomnia sa extremă a început în jurul vârstei de 20 de ani, după ce a suferit o febră puternică, în perioada războiului din Vietnam. De atunci, susține el, nu a mai dormit nici măcar câteva minute.

Bărbatul muncește și ziua și noaptea

Ngoc și membrii familiei sale afirmă că nimeni nu l-a văzut vreodată dormind. De-a lungul deceniilor, spune că a încercat tot ce i-a stat în putință pentru a-și rezolva problema: medicamente prescrise, leacuri tradiționale și chiar alcool, însă nimic nu l-a ajutat să adoarmă.

„Când îi văd pe alții dormind, îi invidiez. Să stau nemișcat este insuportabil”, a mărturisit el.

Timpul suplimentar câștigat din lipsa somnului îl folosește muncind aproape constant. Ziua lucrează pe câmp, smulge buruieni și îngrijește culturile, iar noaptea continuă să muncească sau să producă vin de orez în gospodărie.

În mod surprinzător, Ngoc pare să funcționeze normal chiar și la o vârstă înaintată. În 2023, YouTuberul american Drew Binsky a petrecut o noapte alături de el pentru a-i observa rutina, relatând ulterior că bărbatul a rămas treaz toată noaptea și a fost activ chiar și în zori.

Are o stare de sănătate excelentă

Programul zilnic al lui Ngoc este extrem de solicitant: muncește pământul, cară saci grei de îngrășăminte, lucrează până târziu în noapte și, în plus, fumează și consumă alcool, obiceiuri care, în mod normal, ar agrava efectele lipsei de somn.

Cu toate acestea, medicii locali spun că, la o primă vedere, starea lui de sănătate pare bună. Nicio explicație clară nu a fost însă stabilită până acum.

Unii specialiști cred că traumele sau stresul acumulat în tinerețe, inclusiv experiențele din timpul războiului și boala care i-a provocat febra severă, ar fi putut declanșa sau agrava această formă extremă de insomnie. Alții iau în calcul o anomalie neurologică rară.

Cert este că situația lui nu seamănă cu nicio tulburare de somn cunoscută. În mod normal, lipsa cronică de somn duce la deteriorare fizică și psihică severă. Dacă Thai Ngoc chiar nu doarme aproape deloc de zeci de ani, cazul său ar contrazice tot ce se știe în prezent despre nevoia biologică fundamentală de somn.