Bradul de Crăciun din Betleem a fost aprins pentru prima dată de la începutul războiului. Ce spun oamenii despre atmosfera din oraș

Pentru prima oară după doi ani de război, timp în care evenimentele publice de Crăciun au fost anulate în Betleem, în Cisiordania ocupată, vor reveni festivitățile, odată cu aprinderea tradiționalului brad uriaș de Crăciun în fața Bisericii Nașterii Domnului, scrie BBC.

„Au fost doi ani de tăcere; fără Crăciun, fără locuri de muncă, fără muncă”, spune primarul orașului Betleem, Maher Canawati. „Cu toții trăim aici din turism, iar turismul a scăzut la zero.”

Primarul spune că ideea reluării sărbătorilor nu a fost lipsită de controverse, întrucât suferința continuă în Gaza, inclusiv pentru cei din mica sa comunitate creștină, mulți dintre ei având rude în Betleem. „Unii ar putea spune că nu este potrivit, iar alții spun că este potrivit”, a spus Canawati. „Dar în adâncul inimii mele, am simțit că asta era corect să facem, deoarece Crăciunul nu ar trebui niciodată oprit sau anulat. Aceasta este lumina speranței pentru noi.”

Christmas returns to Bethlehem with tree-lighting ceremony — for first time since outset of war in Gaza https://t.co/QUp7jZrmtQ pic.twitter.com/bHR5UqhPrh — New York Post (@nypost) December 6, 2025

Localnicii, atât creștini, cât și musulmani, fac selfie-uri în fața bradului decorat cu globuri roșii și aurii din Piața Ieslei. Li se alătură câțiva turiști străini. Lumini viu colorate decorează acum străzile, iar în oraș sunt pancarte cu reclame la târguri de Crăciun și petreceri pentru copii.

„Suntem foarte fericiți să avem bradul, să vedem străini în Betleem și să putem sărbători Crăciunul în adevăratul său spirit”, spune creatoarea locală de bijuterii Nadya Hazboun.

„Aici a început totul, așa că aici putem transmite lumii mesajul despre ce ar trebui să însemne cu adevărat Crăciunul. Și anul acesta, dacă Crăciunul este pașnic, sper că va aduce un mesaj frumos pentru întreaga lume.”

Orașele învecinate Beit Jala și Beit Sahour intenționează, de asemenea, să aprindă luminile în brazi de Crăciun în zilele următoare. Hotelurile care în ultimii ani au fost mai mult goale, au fost rezervate mai ales de cetățeni palestinieni din Israel, dar și de turiști străini.

O turistă din Rusia, Angelica, e la al doilea pelerinaj în Țara Sfântă. „Cred că toată lumea ar trebui să vină măcar o dată în viață aici”, a spus ea.

„Sper ca mulți oameni să se întoarcă curând, pentru că e trist fără mulți turiști. Singurul lucru bun este că nu ai cozi lungi - poți veni și vedea mai multe lucruri. Când am venit eu înainte, trebuia să stai la coadă cel puțin câteva ore.”

Deocamdată, magazinele de suveniruri din Betleem nu au multă marfă, iar ghizii turistici stau mai mult degeaba. Înainte de războiul din Gaza, zona era arhiplină.

În ultimii doi ani, șomajul a crescut vertiginos în Betleem. De la atacurile Hamas asupra sudului Israelului din octombrie 2023, care au declanșat războiul, zeci de mii de muncitori palestinieni din Cisiordania nu au mai fost lăsați să intre în Israel și în așezările sale pentru a lucra.

Între timp, funcționarii publici au primit doar salarii parțiale din partea Autorității Palestiniene care guvernează părți din Cisiordania.

Pentru mulți creștini palestinieni, chiar dacă acum există evenimente publice, precum și slujbe religioase, va fi un Crăciun auster.