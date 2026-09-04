Brazilia reacționează cu furie după ce UE a suspendat joi importurile de carne. „Nu e nevoie de control pe carnea noastră”

Pedro Miguel da Costa e Silva, a spus că o inspecție a cărnii braziliene nu este necesară și a semnalat că „toate opțiunile sunt pe masă” pentru ca Brazilia să răspundă dacă interdicția UE rămâne în vigoare.
Decizia Comisiei Europene a intrat în vigoare săptămâna aceasta, după ce Brazilia a fost eliminată de pe lista țărilor care respectă normele UE privind siguranța alimentară în ceea ce privește utilizarea antibioticelor pentru stimularea creșterii animalelor.
Interdicția a stârnit, joi, furia guvernului brazilian, care a amenințat că va adopta contramăsuri.
„Nu a fost nevoie de un audit, nici pentru carnea de pasăre, nici pentru miere, nici pentru carnea de bovine, pentru că nu au fost efectuate audituri pentru celelalte țări. Am oferit suficiente garanții”, a declarat da Costa e Silva.
Un audit UE privind carnea de pasăre și mierea din Brazilia este în desfășurare, dar Comisia a declarat că țara nu a oferit garanții care ar permite un audit al cărnii de vită.
Ambasadorul a adăugat că, deși Brazilia va continua să discute problema cu Comisia, „toate opțiunile sunt pe masă” în cazul în care importurile nu se reiau.
Comisia a respins vineri acuzația de tratament nedrept, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, declarând că „abordarea noastră este nediscriminatorie și le-am oferit partenerilor noștri suficient timp și toate informațiile de care au nevoie pentru a se adapta”.
Disputa vine în contextul în care un acord de liber schimb între țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) și UE a intrat provizoriu în vigoare în luna mai, în ciuda opoziției puternice din partea fermierilor din UE, care se tem că produsele latino-americane care nu respectă standardele fitosanitare și de siguranță alimentară ale blocului comunitar vor fi comercializate în Europa.
„Normele privind siguranța alimentară reprezintă o prioritate absolută pentru cetățenii UE”, a adăugat Gill.
„Aceste norme sunt bine cunoscute de mult timp, țările terțe fiind informate de mulți ani”, a spus el.
UE a introdus noi reguli pentru combaterea rezistenței antimicrobiene în 2018, care se aplică producătorilor din UE din 2022 și importatorilor străini de joi.
Brazilia nu a furnizat încă garanțiile necesare pentru a permite un audit al conformității exporturilor sale de carne de vită, care să se alinieze cu standardele UE de siguranță alimentară, notează Euronews.
Suspendarea, care a rezultat în urma unui vot al experților naționali în luna mai, vizează carnea de vită, carnea de pasăre, ouăle și mierea.
Importurile unor produse ar putea fi reluate în urma unui audit privind carnea de pasăre și mierea, lansat pe baza garanțiilor scrise de conformitate furnizate de Brasília. Se preconizează că auditul va dura până la sfârșitul săptămânii, deși concluziile vor dura mai mult.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Eva Hrncirova, a declarat că nu au fost oferite astfel de garanții pentru carnea de vită, adăugând că acestea trebuie să acopere întregul ciclu de viață al animalelor, care este în mod natural mai lung pentru bovine.
Comerțul cu produse agricole a fost cea mai controversată problemă pe parcursul celor 25 de ani de negocieri privind acordul Mercosur. Acordul a fost aplicat provizoriu în luna mai, după ce Parlamentul European a suspendat procesul de ratificare prin sesizarea Curții Europene de Justiție.