Brazilia reacționează cu furie după ce UE a suspendat joi importurile de carne. „Nu e nevoie de control pe carnea noastră”

Ambasadorul Braziliei la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, a spus, vineri, că „toate opțiunile sunt pe masă”, după ce Brazilia a amenințat cu represalii din cauza interdicției UE privind importurile de carne din cauza utilizării antibioticelor. „Am oferit suficiente garanții”, a spus el pentru Euronews.

Pedro Miguel da Costa e Silva, a spus că o inspecție a cărnii braziliene nu este necesară și a semnalat că „toate opțiunile sunt pe masă” pentru ca Brazilia să răspundă dacă interdicția UE rămâne în vigoare.

Decizia Comisiei Europene a intrat în vigoare săptămâna aceasta, după ce Brazilia a fost eliminată de pe lista țărilor care respectă normele UE privind siguranța alimentară în ceea ce privește utilizarea antibioticelor pentru stimularea creșterii animalelor.

Interdicția a stârnit, joi, furia guvernului brazilian, care a amenințat că va adopta contramăsuri.

„Nu a fost nevoie de un audit, nici pentru carnea de pasăre, nici pentru miere, nici pentru carnea de bovine, pentru că nu au fost efectuate audituri pentru celelalte țări. Am oferit suficiente garanții”, a declarat da Costa e Silva.

Un audit UE privind carnea de pasăre și mierea din Brazilia este în desfășurare, dar Comisia a declarat că țara nu a oferit garanții care ar permite un audit al cărnii de vită.

Ambasadorul a adăugat că, deși Brazilia va continua să discute problema cu Comisia, „toate opțiunile sunt pe masă” în cazul în care importurile nu se reiau.

Comisia a respins vineri acuzația de tratament nedrept, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, Olof Gill, declarând că „abordarea noastră este nediscriminatorie și le-am oferit partenerilor noștri suficient timp și toate informațiile de care au nevoie pentru a se adapta”.

Disputa vine în contextul în care un acord de liber schimb între țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) și UE a intrat provizoriu în vigoare în luna mai, în ciuda opoziției puternice din partea fermierilor din UE, care se tem că produsele latino-americane care nu respectă standardele fitosanitare și de siguranță alimentară ale blocului comunitar vor fi comercializate în Europa.

„Normele privind siguranța alimentară reprezintă o prioritate absolută pentru cetățenii UE”, a adăugat Gill.

„Aceste norme sunt bine cunoscute de mult timp, țările terțe fiind informate de mulți ani”, a spus el.

UE a introdus noi reguli pentru combaterea rezistenței antimicrobiene în 2018, care se aplică producătorilor din UE din 2022 și importatorilor străini de joi.

Brazilia nu a furnizat încă garanțiile necesare pentru a permite un audit al conformității exporturilor sale de carne de vită, care să se alinieze cu standardele UE de siguranță alimentară, notează Euronews.

Suspendarea, care a rezultat în urma unui vot al experților naționali în luna mai, vizează carnea de vită, carnea de pasăre, ouăle și mierea.