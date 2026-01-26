Bulgaria, în fruntea exporturilor de caviar negru în Europa. Șase specii de sturioni trăiesc în apele bulgare

Doar anumitor companii din țară li se acordă permise și cote de export pentru caviar negru, care este derivat din sturion. Foto: Getty Images

Bulgaria a devenit principalul exportator de caviar negru din Europa, potrivit conferențiarului Violin Raykov de la Institutul de Oceanologie al Academiei Bulgare de Științe, care a vorbit la Radiodifuziunea Națională Bulgară. Exportul acestei delicatese de mare valoare este strict reglementat, desfășurându-se în cadrul unui sistem de cote supravegheat de Ministerul Mediului și Apelor, scrie publicația Novinite.

Doar anumitor companii din țară li se acordă permise și cote de export pentru caviar negru, care este derivat din sturion. Ca răspuns la declinul populațiilor speciei, la 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare o interdicție pe termen nelimitat privind pescuitul tuturor speciilor de sturioni în apele bulgare ale Dunării și Mării Negre.

În sălbăticie, sturionii sunt acum pe deplin protejați, iar orice capturare este strict interzisă. Conferențiarul Raykov a subliniat că populațiile de sturioni din întreaga lume se confruntă cu amenințări grave din cauza cererii mari de caviar negru, a distrugerii habitatului, a rutelor de migrație blocate, a poluării apei, a braconajului și a comerțului ilegal.

Pentru a înțelege și proteja mai bine acești pești, Institutul de Oceanologie din Varna desfășoară un proiect de cercetare axat pe migrația și locurile de reproducere a sturionilor. Ca parte a inițiativei, sturionii sunt marcați cu dispozitive de urmărire, iar zonele cheie de depunere a icrelor și reproducere sunt monitorizate prin satelit.

Experții notează că șase specii de sturioni locuiesc în apele bulgare, deși două au dispărut deja complet. Celelalte patru specii sunt clasificate ca fiind pe cale de dispariție critică, unele fiind diadrome, migrând între secțiunile de apă dulce ale Dunării și apa sărată a Mării Negre, subliniind echilibrul delicat necesar pentru conservarea acestor specii emblematice.