Cât câștigă un măturător în Germania. Venitul poate depăși 40.000 de euro pe an

Angajații serviciilor de salubritate îndepărtează frunzele, adună deșeurile și curăță spațiile publice. Foto: Getty Images

Curățenia unui oraș pare un lucru firesc, însă în spatele străzilor și trotuarelor curate se află munca zilnică a unor oameni pe care, de cele mai multe ori, nici nu îi observăm. Măturătorii de stradă lucrează adesea în primele ore ale dimineții, când cei mai mulți oameni încă dorm, pentru ca străzile, aleile și piețele să fie pregătite pentru o nouă zi, potrivit t-online.de.

Meseria presupune mai mult decât măturarea străzilor. Angajații serviciilor de salubritate îndepărtează frunzele, adună deșeurile și curăță spațiile publice folosind atât unelte simple, precum mături și lopeți, cât și echipamente speciale, inclusiv suflante pentru frunze.

În unele cazuri, munca este făcută cu ajutorul unor utilaje și autovehicule special concepute pentru curățarea străzilor și trotuarelor. Operarea acestora presupune îndemânare și cunoștințe tehnice, mai ales pentru că utilajele sunt folosite inclusiv pe străzi aglomerate.

Cât câștigă un măturător de stradă în Germania

Salariile diferă în funcție de regiune, angajator și experiența acumulată. Potrivit portalului de carieră Stepstone, un măturător de stradă din Germania câștigă, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an.

La începutul carierei, venitul poate porni de la aproximativ 27.300 de euro brut anual. Angajații cu experiență, în special cei care lucrează în marile centre urbane și în regiuni cu o economie puternică, pot ajunge la salarii de până la 40.000 de euro brut pe an.

Șoferii utilajelor de măturat străzi au, în medie, un salariu ceva mai mare, de aproximativ 36.900 de euro brut anual. Și în cazul lor există diferențe importante între regiuni. Salariile pot începe de la aproximativ 30.900 de euro și pot ajunge, pentru cei cu experiență și în zonele cu salarii mai ridicate, la aproximativ 42.900 de euro brut pe an.

Și angajații serviciilor de colectare a deșeurilor sunt parte importantă a serviciilor de salubritate. În Germania, aceștia câștigă, în medie, aproximativ 34.900 de euro brut pe an, echivalentul a circa 2.900 de euro brut pe lună.

Este nevoie de o calificare pentru această meserie?

Pentru a lucra ca măturător de stradă nu este obligatorie, în mod obișnuit, o formare profesională clasică. Angajații sunt instruiți direct de serviciile municipale de curățenie sau de firmele private care se ocupă de salubritate.

În perioada de început, aceștia învață să folosească utilajele și echipamentele necesare, de la mașini de măturat până la suflante pentru frunze.

Pentru șoferii utilajelor de măturat este însă nevoie de permis de conducere corespunzător. În cazul vehiculelor care depășesc 3,5 tone, este necesar, de regulă, permisul din categoria C sau CE.

Cei care lucrează la colectarea deșeurilor au nevoie, în multe situații, de permis pentru vehicule de mare tonaj și trebuie să fie pregătiți pentru o muncă solicitantă din punct de vedere fizic.