Caz şocant în Italia. Un pensionar a constatat că a fost declarat mort, iar autoritățile i-au luat toți banii din cont

Când soția pensionarului italian a mers la cumpărături, la casă a vrut să plătească şi i-a fost refuzat cardul bancar.Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un italian, în vârstă de 64 de ani din provincia Lucca din Italia a descoperit într-o zi că, potrivit Casei de Pensii din Italia (INPS), ar fi murit. Drept urmare, contul său bancar a fost blocat și golit complet, în încercarea autoritățiilor de a recupera sumele de pensie considerate „plătite în exces” după decesul său. Doar că bărbatul, acum pensionar și fost angajat la căile ferate, este în viaţă şi mai nou lefter.

Totul a început pe 14 octombrie, când soția pensionarului italian a mers la cumpărături, iar la casă a vrut să plătească şi i-a fost refuzat cardul bancar. Crezând că e vorba despre o eroare tehnică, a încercat să retragă bani de la bancomat, însă fără succes.

Când femeia a sunat la bancă, i s-a răspuns că respectivul cont era blocat pentru că soţul ei este decedat. Italianul şocat a sunat imediat la bancă şi le-a spus: ”Sunt viu și sănătos, e clar că este o greșeală”.

Apoi bărbatul a descoperit că nu doar contul fusese blocat, dar şi cei peste 10.000 de euro dispăruseră. Pensionarul a declarat pentru Corriere della Sera că a fost unul dintre cele mei grele momente din viaţa sa: „Am crezut că am fost victimele unei escrocherii.”

Investigațiile declanşate în urma sesizării au arătat însă că autorul era chiar Casa de Pensii din Italia, care transferase înapoi banii din pensie, convinsă că beneficiarul murise. Atunci italianul a decis să se prezinte personal în faţa autorităţilor, iar directorul Casei de Pensii l-a primit personal: „A înțeles imediat gravitatea situației, și ne-a asigurat că banii vor fi restituiți chiar în acea zi și așa a fost”, a povestit pensionarul.

După mai multe cercetări, italianul crede că foarte probabil totul a pornit de la decesul unui alt pensionar, iar din motive necunoscute, sistemul INPS a confundat identitatea celor doi și a atribuit greșit acel deces pensionarului din Lucca.

Apoi, în lunile următoare, instituția a retras din contul „defunctului” toate sumele de pensie plătite de la începutul verii. Italianul păgubit a mărturisit: „Nu e vorba doar de o greșeală birocratică. Soția mea a avut un atac de panică, s-a simțit rău din cauza stresului. Iar eu nu pot să accept că, în 2025, asemenea erori mai sunt posibile. Nu dau vina pe un funcționar anume, dar INPS ar trebui să fie sigură 150% înainte să atingă banii oamenilor.”

Pensionarul şi-a recuperat banii în final, dar a contactat un avocat şi este hotărât să ceară despăgubiri pentru situaţia halucinantă pe care a trăit-o.