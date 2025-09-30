Ce le-a spus anchetatorilor soţia miliardarului mort în naufragiul Bayesian. Misterul se adânceşte

Superiahtul Bayesian a fost scos la suprafață de pe fundul mării la aproape un an de la naufragiu. Foto: Profimedia Images

Ancheta naufragiului navei Bayesian include transcrierile audierilor și interogatoriilor efectuate de anchetatorii de la biroul procuraturii din Termini Imerese, Italia. Conform acestor documente la ora 4:03 dimineața, Mike Lynch a întrebat-o pe soția sale, Angela Bacares, care a supraviețuit, cât este ceasul. Aceasta a urcat pe punte pentru a vorbi cu căpitanul, iar şapte minute mai târziu, iahtul cu pânze Bayesian s-a scufundat în apele din portul Porticello, la câțiva kilometri de Palermo. Lynch, fondatorul companiei Autonomy și o figură semnificativă în istoria hi-tech-ului britanic, a murit împreună cu fiica sa Hannah și alți cinci pasageri.

Procurorului Raffaele Cammarano, conform Corriere della Serra, soţia miliardarului i-a povestit ce s-a întâmplat. „Am vrut să ies să-i avertizez pe ceilalți, dar Sasha mi-a spus să nu o fac”, a spus ea, referindu-se la stewardesa irlandeză Sasha Murray. Când barca s-a înclinat, apa a năvălit înăuntru. Ea a căzut, s-a rănit și s-a agățat de căpitan. „Am crezut că soțul și fiica mea pot înota la suprafață. Dar nu a fost aşa.” Bacares a adăugat că nu a simțit niciodată frică la bordul navei Bayesian, o ambarcațiune pe care familia o deținea de zece ani. „Nu am simțit niciodată nevoia să trezesc pe cineva din cauza vremii nefavorabile. Punctul meu de referință era echipajul, m-am simțit protejată”, a spus ea.

James Cutfield, căpitanul navei Bayesian, care este anchetat pentru naufragiu și omor din culpă multiplu, și-a exercitat dreptul de a păstra tăcerea, dar în declarațiile anterioare spusese că era de părere că nava „nu se poate răsturna deoarece catargul era mai sus decât adâncimea fundului mării. Dar vântul probabil ne-a împins într-o zonă mai adâncă”. La ora 4 dimineața, marinarul Matthew Griffiths l-a trezit, raportând că vântul înregistra o viteză de 30 de noduri. „În 20 de secunde, eram pe punte. Le-am spus să trezească echipajul, nu oaspeții, pentru că situația părea normală. Dar în 30 de secunde, barca s-a răsturnat”.

Cutfield a susținut că nu a avut timp să pornească motoarele și să întoarcă prova împotriva vântului, o manevră executată cu succes de cealaltă navă ancorată în apropiere, Sir Robert Baden Powell, care a supraviețuit furtunii nevătămată.

Rapoartele ridică, de asemenea, îndoieli cu privire la posibilele anomalii tehnice deja prezente la bord. Un marinar și-a amintit catargul care era înclinat cu aproximativ 15 grade spre tribord chiar înainte de scufundare. Cu toate acestea, căpitanul credea că era pur și simplu „un injector care trebuia înlocuit. Nava era în stare bună”.

Matthew Griffiths, lucrător în tura de noapte, este, de asemenea, anchetat. El a declarat că a bătut în uşa cabinei căpitanului, dar nu a închis cele patru trape de la prova. „Poate că aș fi putut să-l sun pe căpitan mai devreme. Poate că aș fi putut să închid trapele mai devreme. Dar nu cred că barca ar fi putut fi salvată.” Șeful de echipă, Htun Mynt Kyaw, indică, de asemenea, catargul ca fiind un posibil punct critic: „Prea înalt și prea greu, a împiedicat nava să se îndrepte.”