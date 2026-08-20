Cea mai bogată țară din Africa preia conducerea unui bloc de 16 state, iar comerțul de 35,1 miliarde de $ cu vecinii îi crește puterea

3 minute de citit Publicat la 12:37 20 Aug 2026 Modificat la 12:37 20 Aug 2026

Navă maritimă cargo într-un canal navigabil. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Africa de Sud a preluat președinția Comunității de Dezvoltare a Africii Australe (SADC), bloc format din 16 state, într-un moment în care regiunea încearcă să accelereze comerțul și industrializarea, dar se confruntă în continuare cu o creștere economică slabă, bariere comerciale și declinul sectorului manufacturier, potrivit Business Insider Africa.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a preluat în această lună conducerea organizației, în cadrul reuniunii liderilor SADC de la Durban. Noul mandat al Africii de Sud se va concentra pe consolidarea comerțului regional, dezvoltarea lanțurilor de producție și investițiile în infrastructură.

Creșterea economică rămâne sub nivelul dorit

Economia regiunii SADC a crescut cu 3,4% în 2025, iar pentru 2026 este estimată o creștere de 3,9%. Ritmul rămâne însă sub nivelul pe care blocul îl consideră necesar pentru crearea de locuri de muncă și accelerarea dezvoltării economice.

În 2025, doar Zimbabwe a reușit să atingă obiectivul de creștere economică de 7% stabilit de SADC. Potrivit datelor citate de Bloomberg, niciun stat membru nu este așteptat să atingă această țintă în 2026.

Raportul privind situația regiunii evidențiază astfel dificultățile cu care se confruntă integrarea economică, în ciuda eforturilor de creștere a schimburilor comerciale între țările membre.

Comerțul dintre statele SADC crește, dar barierele persistă

Comerțul intra-regional a ajuns la 20% în 2025, însă a rămas sub nivelurile înregistrate înainte de pandemie.

În același timp, în cadrul blocului există încă nouă bariere netarifare nerezolvate. Litigiile comerciale, restricțiile asupra importurilor și taxele suplimentare continuă să facă schimburile transfrontaliere mai costisitoare.

Industria manufacturieră reprezintă o altă problemă majoră. Contribuția acesteia la produsul intern brut al SADC a coborât la 10,9% în 2025, mult sub obiectivul de 30% până în 2030.

Africa de Sud are o poziție economică dominantă în regiune

Preluarea președinției SADC de către Africa de Sud are o importanță deosebită datorită greutății economice a țării în regiune.

În 2024, Africa de Sud a exportat către celelalte state membre SADC bunuri în valoare de 28,3 miliarde de dolari și a importat produse de 6,8 miliarde de dolari, potrivit datelor compilate de Trade Law Centre.

În total, statele SADC au reprezentat 91% din exporturile intra-africane ale Africii de Sud.

Printre principalele produse exportate se numără utilaje, produse industriale, alimente și bunuri de consum. Valoarea totală a schimburilor comerciale dintre Africa de Sud și statele SADC a ajuns astfel la aproximativ 35,1 miliarde de dolari, ceea ce explică o parte importantă a influenței economice a țării asupra regiunii.

Migrația pune presiune pe relațiile regionale

Mandatul Africii de Sud vine și pe fondul unor tensiuni legate de migrație.

Protestele împotriva migranților fără documente din Africa de Sud au determinat zeci de mii de persoane, în special cetățeni din Zimbabwe și Malawi, să părăsească țara.

Problema a fost abordată și de Cyril Ramaphosa în cadrul summitului SADC. Președintele sud-african a atras atenția asupra discriminării cetățenilor altor state și a subliniat contradicția dintre obiectivul de integrare regională și tratamentul aplicat migranților.

„Nu putem propovădui integrarea la summituri și practica excluderea pe străzile noastre”, a declarat Ramaphosa.

Africa de Sud vrea lanțuri regionale de producție

În timpul mandatului său de un an la conducerea SADC, Africa de Sud intenționează să pună accent pe industrializare, lanțuri valorice regionale și dezvoltarea infrastructurii.

Unul dintre obiective este ca regiunea să proceseze local o cantitate mai mare din materiile prime pe care le deține, în special minerale critice și produse agricole, în loc să se bazeze în principal pe exportul acestora ca materii prime.

Fondul Regional de Dezvoltare al SADC ar urma, de asemenea, să aibă un rol mai important în mobilizarea finanțării pentru proiecte industriale și de infrastructură.

Pentru Africa de Sud, provocarea principală va fi transformarea influenței sale economice în integrare regională mai profundă, într-un moment în care comerțul dintre statele membre este încă afectat de bariere, iar industria rămâne mult în urma obiectivelor stabilite de SADC.