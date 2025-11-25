Cea mai lungă peșteră subacvatică din lume este mai mare decât se știa: Mayașii spuneau că în Sistema Ox Bel Ha există porți fermecate

Sistema Ox Bel Ha, cea mai lungă peșteră subacvatică din lume. Sursa foto: Captură video CINDAQ A.C.

Cea mai lungă peșteră subacvatică cunoscută din lume este și mai lungă decât se credea. De la începutul acestui an, scafandrii speologi au cartografiat 524 de kilometri dintr-o rețea subterană de apă de lângă Tulum, Mexic, numită Sistema Ox Bel Ha – și mai este încă de explorat, potrivit Centrului de Investigații al Sistemului Acvifer Quintana Roo (CINDAQ). Asta o face cel mai lung sistem subacvatic și al doilea cel mai lung sistem de peșteri din lume, după peșterile Mammoth din Kentucky, care măsoară 686 km.

Peninsula Yucatán găzduiește mai multe sisteme masive de peșteri deoarece are un strat subțire de sol care acoperă calcarul, un material solubil, permițând apei de ploaie să pătrundă rapid în cavernele de sub suprafață, conform unui studiu din 2020, citat de Live Science. Acesta este și motivul pentru care regiunea are puține râuri sau pâraie.

Cavernele se formează printr-un proces numit carstificare, în care apa de ploaie dizolvă carbonatul de calciu din calcar. În cazul sistemului Ox Bel Ha, procesul este intensificat deoarece apa dulce întâlnește apa sărată care pătrunde în sistem din ocean.

Apele dulce și sărată formează straturi distincte și se întâlnesc într-un punct din peșteră numit haloclină. Acesta variază în Ox Bel Ha, de la aproximativ 10 metri adâncime în apropierea coastei, unde este mai multă apă sărată, până la 20 de metri adâncime mai în interior.

CINDAQ estimează că sistemul este format din 27% apă sărată și 73% apă dulce. Această apă dulce alimentează vastul acvifer Maya, singura sursă de apă potabilă din regiune.

Ox Bel Ha are cel puțin 160 de cenote

Procesul de carstificare poate duce la prăbușirea tavanelor cavernei, creând o deschidere la suprafață sau o dolină cunoscută sub numele de cenote. Ox Bel Ha are cel puțin 160 de cenote, iar acestea reprezintă surse importante de apă pentru animale și ecosisteme, potrivit CINDAQ.

Organizația a înregistrat recent numeroase specii în jurul cenotelor, precum puma (Puma concolor), jaguarul (Panthera onca), diverse specii de cerbi și alte animale.

Sistemul susține, de asemenea, o gamă largă de creaturi sub suprafață. În 2018, oamenii de știință au descoperit că sistemul subteran își susține ecosistemul cu ajutorul metanului.

Metanul se formează sub pădurea tropicală, apoi migrează către peșteri, unde este consumat de microbi și bacterii. Acestea devin apoi hrană pentru crustaceele care trăiesc în peșteri și pentru mai multe specii de pești, inclusiv un pește cavernicol albinos, fără ochi.

Mayașii credeau că cenotele sunt porți către lumea subpământeană

Ox Bel Ha se întinde în apropierea orașului mayaș istoric Tulum.

Vechea civilizație Maya credea că cenotele erau porți către Xibalba, lumea lor subpământeană, iar aceste bazine, împreună cu cele din apropiatul sistem Sac Actun, au oferit o serie de descoperiri arheologice importante.

Cea mai notabilă este descoperirea rămășițelor unei femei de 25–30 de ani, numită „Eva din Naharon”, ale cărei oase ar putea data de acum 13.700 de ani — ceea ce le-ar face posibil cele mai vechi rămășițe umane găsite în Americi. Totuși, o revizuire din 2021 a menționat că această datare nu a fost replicată sau verificată. Dovezile sugerează că femeia a fost depusă intenționat pe podeaua peșterii, care la acea vreme nu era inundată, deși nici acest aspect nu este pe deplin clar, potrivit unui studiu din 2020.

Sistemul Ox Bel Ha este amenințat de construcții și dezvoltări, inclusiv de proiectele Trenul Maya și Aeroportul Internațional Tulum, iar el deja trece pe sub mai multe zone urbane, a precizat CINDAQ. Tocmai de aceea cartografierea și studiul acestui vast sistem subacvatic sunt extrem de importante, a subliniat organizația.