Cel mai căutat urs din Japonia. A mâncat gogoșile dintr-o cofetărie, iar acum un bătrân l-a găsit în casă, în fața frigiderului

Autoritățile dintr-un oraș din nord-estul Japoniei caută un urs care a intrat în locuința unui cuplu de vârstnici și a răscolit frigiderul. FOTO: Getty Images

Autoritățile dintr-un oraș din nord-estul Japoniei caută un urs care a intrat în locuința unui cuplu de vârstnici și a răscolit frigiderul. În ultimele două săptămâni, ursul ar mai fi intrat de 14 ori în case și clădiri, inclusiv într-o cofetăriee, scrie The Guardian.

Incidentul a avut loc luni seară, în orașul Shizukuishi. Mitsuo Matsubara, în vârstă de 87 de ani, a mers în bucătărie după ce a auzit un zgomot și s-a trezit în fața unui urs negru asiatic de mari dimensiuni. Ușa frigiderului era deschisă, iar mâncarea fusese împrăștiată pe podea. Soția bărbatului a sunat imediat la poliție.

În ultimele două săptămâni, au fost raportate incidente în cinci locuri din oraș. Autoritățile cred că același urs ar putea reveni în mod repetat în căutare de hrană.

Pentru prinderea animalului au fost instalate capcane sub forma unor cuști. De asemenea, au fost montate garduri electrice în jurul locuințelor atacate de mai multe ori, iar patrulele îi avertizează pe localnici cu privire la pericol.

„Este neobișnuit ca un urs să intre de mai multe ori în același loc. Este posibil să fie vorba despre același animal, așa că vrem să îl capturăm cât mai repede”, a declarat Shiho Chida, specialistă în urși în cadrul departamentului pentru protecția naturii din prefectura Iwate.

Ursul a intrat de patru ori într-o fermă

În ultimele săptămâni, un urs a pătruns de patru ori în clădirile unei ferme din zonă, de unde a mâncat furaje pentru vite pe bază de lapte.

Animalul a fost surprins de camerele de supraveghere încercând să deschidă ușa glisantă a unei ferme în toiul nopții. Ursul a fugit după ce proprietarul a îndreptat o lumină spre el și a început să strige.

Pentru a-l ține la distanță, fermierul a început să împrăștie în jurul intrărilor un amestec făcut în casă, care conține muștar japonez și al cărui miros ar trebui să descurajeze apropierea urșilor.

Un localnic s-a luptat să țină ușa închisă

Vinerea trecută, un alt locuitor s-a întors de la cumpărături și a găsit un urs în casă, în apropierea camerei în care dormea tatăl său în vârstă.

Animalul a fugit afară după ce bărbatul a lovit puternic într-o ușă. Ursul a încercat însă să intre din nou.

Timp de aproximativ 30 de secunde, bărbatul s-a luptat să țină închisă ușa glisantă, în timp ce ursul, ridicat pe picioarele din spate, încerca să o împingă. Localnicul a estimat că animalul avea o înălțime de aproximativ 1,65 metri.

În seara următoare, o femeie a găsit un urs scotocind prin alimentele din bucătăria sa. Duminică, animalul a intrat într-o cofetărie japoneză și a scos gogoși din frigider.

Același urs ar fi intrat de cinci ori într-o casă

Pofta ursului pentru dulciuri l-ar fi făcut să pătrundă de cinci ori în aceeași locuință. Acolo a mâncat biscuiți, zahăr și karinto, un desert japonez făcut din aluat prăjit și acoperit cu zahăr.

Japonia s-a confruntat în ultimii ani cu un număr record de atacuri ale urșilor și de decese provocate de aceste animale.

Specialiștii cred că depopularea zonelor rurale îi face pe urși mai puțin temători și îi încurajează să se apropie de localități. Mulți dintre ei par să își fi pierdut frica de oameni și intră tot mai des în orașe în căutare de hrană.