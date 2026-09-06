Cel mai lung pod suspendat din lume va lega Sicilia de Italia continentală. Investiție istorică de peste 13,4 miliarde de euro

2 minute de citit Publicat la 23:45 06 Sep 2026 Modificat la 23:45 06 Sep 2026

Construcția este proiectată pentru șase benzi de circulație și două linii de cale ferată. Foto: Getty Images

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa prinde contur în Italia. Un pod uriaș va lega Sicilia de peninsula italiană, peste Strâmtoarea Messina, iar dacă lucrările vor respecta calendarul anunțat, construcția ar urma să fie finalizată în 2032-2033, scrie Express.

Investiția este estimată la 13,4 miliarde de euro, iar viitorul pod va deveni, potrivit proiectului, cel mai lung pod suspendat din lume.

Podul dintre Sicilia și Calabria va avea aproape 3,7 kilometri

Podul peste Strâmtoarea Messina va avea o lungime totală de 3.666 de metri, adică aproximativ 3,7 kilometri. Construcția este proiectată pentru șase benzi de circulație și două linii de cale ferată.

Capacitatea estimată este de până la 6.000 de vehicule pe oră și 200 de trenuri pe zi, ceea ce ar putea transforma radical legătura dintre Sicilia și regiunea Calabria.

În prezent, titlul de cel mai lung pod din lume îi revine podului Hong Kong-Zhuhai-Macao, care are aproximativ 55 de kilometri în total. Acesta este însă un complex de poduri, tuneluri și drumuri, în timp ce proiectul din Strâmtoarea Messina este conceput ca un singur pod suspendat cu o deschidere centrală uriașă.

Turnurile vor fi mai înalte decât Empire State Building

Dimensiunile construcției sunt impresionante. Cele două turnuri principale ale podului vor ajunge la o înălțime de 399 de metri, depășind astfel înălțimea celebrului Empire State Building din New York.

Poziționarea podului a reprezentat însă una dintre cele mai mari provocări pentru proiectanți. Strâmtoarea Messina se află într-o zonă cu activitate seismică importantă, la contactul dintre plăcile tectonice africană și eurasiatică.

Din acest motiv, rezistența la cutremure a fost una dintre condițiile esențiale luate în calcul la proiectarea construcției.

Podul ar trebui să reziste unui cutremur de magnitudinea 7,1

Potrivit informațiilor prezentate de proiect, forma aerodinamică a tablierului, inspirată de profilul unei aripi, îi permite construcției să facă față unor viteze ale vântului de până la 216 kilometri pe oră.

Din punct de vedere seismic, podul este proiectat să reziste unui cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter.

Proiectarea unei asemenea structuri într-o zonă cu risc seismic ridicat este una dintre principalele dificultăți tehnice ale investiției.

Cât va costa traversarea Strâmtorii Messina

Șoferii care vor utiliza podul vor trebui să plătească o taxă de traversare. Potrivit estimărilor prezentate în proiect, o trecere cu autoturismul ar urma să coste între 4 și 7 euro.

Administratorii proiectului susțin că tarifele vor contribui la acoperirea costurilor investiției pe durata concesiunii, precum și a cheltuielilor de exploatare și întreținere.

În același timp, susțin autorii proiectului, traversarea pe noul pod ar putea fi mai ieftină decât costul actual al trecerii Strâmtorii Messina.

Dacă lucrările se vor încheia conform planului, podul va crea o legătură rutieră și feroviară directă între Sicilia și Calabria și ar putea schimba semnificativ transportul între insulă și Italia continentală.