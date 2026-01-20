Cercetătorii au descoperit structuri ascunse sub Templul lui Zeus din Atena

1 minut de citit Publicat la 23:30 20 Ian 2026 Modificat la 23:33 20 Ian 2026

Riscuri geologice la adresa monumentului / sursă foto: Getty Images

Templul lui Zeus din Olympia, unul dintre cele mai emblematice monumente ale Greciei antice și un simbol al Atenei, ascunde sub fundațiile sale o serie de structuri necunoscute până acum, potrivit unui studiu recent realizat de cercetători ai Universității Tehnice Naționale din Atena.

Cercetătorii de la Universitatea Tehnică Națională din Atena au folosit tehnici geofizice avansate pentru a descoperi ce se află dedesubt și pentru a sprijini lucrările de restaurare.

Rezultatele sunt esențiale pentru lucrările de restaurare și oferă, în același timp, noi perspective asupra istoriei zonei, scrie publicația Greek Reporter.

Cercetătorii au descoperit mai multe tuneluri arcuite, inițial parte a unui sistem de canalizare roman.

Ulterior, acestea au fost reutilizate în timpul Războiului de Independență al Greciei, când generalul Makrigiannis le-a folosit în timpul luptei împotriva Imperiului Otoman.

Totodată, au fost descoperit și mai multe rezervoare și canale de drenaj la nord de templu, iar specialiștii cred că acestea făceau parte dintr-un sistem complex de evacuare a apei.

Studiul a evidențiat, de asemenea, riscuri geologice la adresa monumentului.

Solul moale și instabil, în special pe partea vestică a templului, descoperit de experți, îi ajută să înțeleagă complexitatea lucrărilor de restaurare la care va fi supus templul.

De asemenea, descoperirile oferă informații valoroase despre sistemele antice de gestionare a apei, făcând lumină asupra modului în care grecii își protejau monumentele de eroziune și inundații.