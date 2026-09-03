China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală

Impresionantul lift Fuyao Ladder, din provincia Yunnan, China, a fost construit pentru elevii unui sat izolat de munte FOTO: Profimedia Images

Impresionantul lift Fuyao Ladder, din provincia Yunnan, China, a fost construit pentru a-i ajuta pe copiii dintr-un sat izolat de munte să ajungă mai ușor și mai repede la școală.

În 2022, autoritățile din provincia Yunnan au inaugurat liftul Qingyun Ladder, cu o înălțime de 268 de metri, pentru a-i ajuta pe copiii din satul Nizhuhe, situat în adâncul Marelui Canion al râului Nizhu, să ajungă la școală fără să fie nevoiți să urce muntele timp de ore întregi, potrivit Interesting Engineering.

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Cam o dată la trei săptămâni, copiii trebuiau să facă o urcare periculoasă de trei ore până la Școala Primară din satul Guanzhai care are și internat. Liftul, construit de-a lungul unei stânci aproape verticale, îi transporta însă până în vârful muntelui în doar câteva minute.

Liftul Qingyun Ladder a reprezentat o realizare logistică impresionantă, care a făcut la vremea inaugurării mare vâlvă în presa națională și internațională. Se poate spune că a devenit prea popular pentru binele său, întrucât turiștii au început să se înghesuie în zonă pentru a-l folosi. În scurt timp, a devenit evident că liftul avea o capacitate insuficientă pentru a face față cererii, iar oamenii ajungeau uneori să aștepte ore întregi la coadă.

Copiii pentru care fusese construit inițial liftul puteau să-l folosească gratuit, însă, în perioadele aglomerate, trebuiau și ei să aștepte la rând. Din fericire, timpul de așteptare a fost redus recent la jumătate, datorită inaugurării unui al doilea lift panoramic, construit chiar lângă primul.

Noul lift Fuyao Ladder se ridică la 288 de metri, devenind astfel unul dintre cele mai impresionante lifturi exterioare din lume.

Liftul Fuyao este mai rapid și mai spațios decât primul, iar puțul său este cu 20 de metri mai lung. Copiii pe care îi deservește trebuie în continuare să ia un autobuz-navetă până la liftul exterior și apoi să urce într-o telecabină, însă ajung la școală în aproximativ 30 de minute, față de cele trei ore de care aveau nevoie înainte. Și asta fără a mai pune la socoteală călătoria dus-întors, care dura șase ore.

„Înainte, trebuia să-mi car lucrurile și să merg timp de trei ore pe drumurile de munte ca să ajung la școală, iar dacă nu eram atent, puteam foarte ușor să alunec și să cad”, a declarat unul dintre elevi pentru agenția de presă Xinhua.

Datorită celor două lifturi, una dintre cele mai obositoare și periculoase călătorii până la școală a devenit acum una dintre cele mai spectaculoase din lume.