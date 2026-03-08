China a instalat limitatoare de viteză pentru pietoni pe anumite străzi. Care este motivul

Limitatoare de viteză pentru pietoni, instalate de-a lungul Canalului Mare Beijing-Hangzhou din provincia Zhejiang, aflată în estul Chinei. Sursa foto: X/SlashGear

Autorităţile din China au instalat limitatoare de viteză pentru pietoni pe anumite străzi, a relatat SlashGear.com. Iar motivul pentru care au luat această decizie i-ar putea inspira şi pe oficiali din alte state ale lumii. Oficialii chinezi le-au denumit "dispozitive de calmare".

Milioane de oameni cunosc celebrele limitatoare de viteză instalate special pentru şoferi pentru a-i împiedica pe cei iresponsabili să apese puternic pedala de acceleraţie atunci când se află în parcări, pe străzile din cartier, în apropierea spitalelor și în zonele școlare.

În funcție de hotărârile autorităţilor, acestea vin într-o varietate de forme și dimensiuni, având, de obicei, înălțimi cuprinse între aproximativ 8 și 15 cm, și pot fi la fel de ușor numite "cocoașe", potrivit sursei citate.

Reprezentanţii Administrației Federale a Autostrăzilor din China au spus că limitatoarele, aceste proeminențe de pe drumuri pot reduce viteza cu până la 16 km/h. Indiferent cum se numesc și oriunde sunt instalate, ele sunt întotdeauna menite să încetinească automobilele și să protejeze pietonii.

Ei bine, în urmă cu câțiva ani, autorităţile chineze au preluat acest concept și l-a schimbat complet. În loc să încetinească traficul rutier, limitatoare de viteză au fost amplasate într-un loc cel puțin neobișnuit, cu scopul principal de a încetini, în mod surprinzător, traficul pietonal.

China flipped a common road safety tool on its head at a famous landmark, leaving visitors puzzled. Here's why pedestrian speed bumps were put in place. https://t.co/7Xpvvmsvud — SlashGear (@slashgear) March 8, 2026

În 2017, s-a răspândit pe Internet vestea că oficialii din China au instalat ceea ce pot fi considerate limitatoare de viteză pentru pietoni de-a lungul Canalului Mare Beijing-Hangzhou, în orașul antic Taierzhuang, provincia Zhejiang din estul Chinei.

Decizia a fost luată după ce autorităţile locale au descoperit că miile de turiști care se adunau în acest sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO (datând din 486 î.Hr.) petreceau în mod obișnuit mai mult timp lipiți de smartphone-urile lor (fără îndoială uitându-se la videoclipuri cu pisici) decât minunându-se de grandoarea Marelui Canal.

Astfel, în aceste condiţii, au hotărât să instaleze peste 50 de umflături de cauciuc negre și galbene – denumite "dispozitive de calmare" mai degrabă decât "limitătoare de viteză" – pe aleea care duce spre situl principal.

Oficialii din China sperau că instalarea acestor "dispozitive de calmare" de-a lungul Canalului Mare Beijing-Hangzhou va încetini mulțimile de turiști care îl vizitau frecvent, obligându-i să se oprească și să observe priveliștea impresionantă a acestuia, care include clădiri istorice ridicate în timpul dinastiilor Qin și Han.

Parte a celui mai lung și mai vechi curs de apă artificial din lume, canalul se întinde pe aproape 1.800 de kilometri între orașele Beijing și Hangzhou.

"Este ca o comoară plină de locuri perfecte pentru Instagram, care se întinde pe o distanță de 12 kilometri de la nord la sud", a transmis Oficiul Național de Turism al Chinei din Singapore.

Limitatoarele de viteză pentru pietoni au contribuit, de asemenea, la reducerea aglomerației din zonele panoramice.