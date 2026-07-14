China ridică cea mai mare hidrocentrală din lume într-o zonă cu seisme puternice. Proiectul îi sperie chiar și pe inginerii chinezi

Proiectul a început anul trecut în Marele Canion Yarlung Tsangpo din Tibet, cel mai lung și mai adânc canion din lume. FOTO: Profimedia Images

În timp ce China construiește cea mai mare instalație hidroenergetică de pe Pământ, pe o falie seismică activă din Himalaya, oamenii de știință chinezi fac apel la ingineri să protejeze proiectul împotriva riscurilor reprezentate de cutremure, potrivit unei analize publicate de Yale Environment 360, publicația de mediu a Universității Yale.

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Proiectul a început anul trecut în Marele Canion Yarlung Tsangpo din Tibet, cel mai lung și mai adânc canion din lume. La finalizare, instalația de 167 de miliarde de dolari va consta dintr-o serie de cinci baraje și va avea o capacitate de generare de 70 de gigawați, aproximativ capacitatea totală de energie a Poloniei.

Însă oamenii de știință avertizează că Tibetul este predispus la cutremure, punând proiectul în pericol, relatează South China Morning Post. La începutul anului trecut, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade în apropierea graniței cu Nepal a ucis peste 120 de persoane și a distrus peste 3.600 de clădiri.

Într-o lucrare recentă, oamenii de știință au remarcat că terenul de la șantier este „o structură slăbită și o coeziune slabă”. Într-un articol publicat în revista științifică Sedimentary Geology and Tethyan Geology, sub supravegherea China Geological Survey, aceștia au afirmat că „sub influența faliilor și a cutremurelor, instabilitatea versanților de ambele părți ale zonei rezervorului poate fi declanșată extrem de ușor”. Oamenii de știință au solicitat consolidarea versanților și instalarea de ziduri de sprijin pentru a reduce riscul alunecărilor de teren.

Pe lângă riscurile seismice, oamenii de știință declară pentru Yale Environment 360 că proiectul prezintă un risc pentru fauna sălbatică. Defileul râului găzduiește leoparzi de zăpadă, tigri bengalezi și urși bruni tibetani, precum și un chiparos milenar care, cu o înălțime de peste 100 de metri, este cel mai înalt copac din Asia.

Mai în aval, râul Yarlung Tsangpo se varsă în India vecină, unde oficialii se tem că proiectul barajului va oferi Chinei capacitatea de a reține apa sau de a declanșa inundații într-un conflict viitor. Pentru a se proteja împotriva viitoarelor „bombe cu apă”, India își planifică propriul baraj masiv de partea sa a graniței.