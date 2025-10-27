Chinezii ar putea să rămână fără una dintre delicatesele lor preferate din cauza valurilor de căldură

Una dintre cele mai apreciate delicatese culinare din China este „crabul păros. Sursa foto: Hepta/ ImagineChina/ LAIXINLIN

Ultimii trei ani au fost cei mai dificili pentru Xie Dandan şi familia sa, care timp de peste un deceniu au cultivat una dintre cele mai apreciate delicatese culinare din China, „crabul păros”, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Începând din 2022, se simte că vremea s-a înrăutăţit în fiecare an. Am ajuns să ne pregătim mental pentru aceste pierderi”, spune femeia în vârstă de 34 de ani, stând în mijlocul rezervoarelor pline cu crabi, râvniţi pentru carnea lor dulce şi icrele aurii.

Xie se numără printre fermierii de pe lacul Yangcheng, din provincia Jiangsu (estul Chinei), care sunt obligaţi să caute noi modalităţi prin care să menţină crustaceele în viaţă, deoarece temperaturile neobişnuit de ridicate şi verile mai lungi decât se aşteptau au perturbat ciclurile de reproducere din 2022.

Cât costă crabii păroși

Crabii păroşi chinezi se pot comercializa cu sute de dolari, atunci când sunt exportaţi în seturi de câte patru în ţări precum Singapore şi Japonia.

„Cei care lucrează în agricultură sunt la mila cerului”, a spus Xie, a cărui comunitate a suferit anul trecut din cauza pierderilor cauzate de cel mai puternic taifun care a lovit coasta de est din 1949, rupând plase şi oprind sistemele de oxigenare.

Temperaturile mai ridicate decât de obicei reprezintă o triplă ameninţare pentru crabi, încetinind creşterea lor, reducând cantitatea de oxigen din apă şi stimulând creşterea bacteriilor, precizează Kenneth Leung, expert în mediul marin la Universitatea din Hong Kong.

Speranţele pentru o recoltă bogată în acest an au fost zdrobite de temperaturile tipice verii înregistrate în lacul din apropierea oraşului Suzhou, renumit pentru unii dintre cei mai gustoşi crabi, care au rămas peste 30 de grade Celsius până la sfârşitul lunii octombrie, întârziindu-le maturitatea.

Cum se cultivă „crabul păros”

Cultivarea crabilor, care necesită multă muncă, începe cu fermierii care le cresc larvele în iazuri timp de aproximativ un an, înainte de a fi mutate în ferme împrejmuite din interiorul lacului, pentru ca creaturile să-şi lepede carapacea exterioară pe măsură ce cresc. Năpârlirea are loc de aproximativ cinci ori între martie şi începutul tradiţional al recoltării, la sfârşitul lunii septembrie, a spus Xie. Dar căldura mai puternică poate ucide crabii pe măsură ce îşi pierd carapacea, pe lângă întârzierea maturităţii cauzată de verile mai lungi. În 2022, fermierii au aruncat blocuri de gheaţă în apă pentru a o răci, a spus Xie.

Unele dintre cele mai fierbinţi şi mai lungi veri din estul Chinei din ultimii trei ani au adus temperaturi de 40 de grade Celsius sau mai mari, în zile consecutive încă din iulie.

În septembrie, meteorologii au anunţat că vara din acest an a fost cea mai fierbinte din China din 1961, în timp ce ploile din nord au fost cele mai lungi din aceeaşi perioadă, aducând perturbări pe care oamenii de ştiinţă le-au asociat cu schimbările climatice.

Autorităţile se aşteaptă ca lacul Yangcheng să producă o recoltă de 10.350 de tone de crabi în acest an, aproape în linie cu cifrele din anii precedenţi, cu excepţia cifrei de 9.900 de tone de înregistrată anul trecut, când a lovit taifunul.

Deşi crescătorii de crabi se pot ruga pentru o vreme mai bună în anul viitor, ei ştiu că, la final, gradul lor de control este unul limitat, a spus Xie. "Vom vedea dacă crabii păroşi se vor putea adapta, iar dacă nu se vor putea, atunci poate că această industrie va fi pur şi simplu eliminată. Nu putem face nimic în această privinţă", a adăugat Xie.