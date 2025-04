Chinezii care fac haine și genți îi învață pe americani cum să fenteze taxele lui Trump și să cumpere produse „de lux” cu bani puțini

Furnizorii chinezi au invadat rețelele sociale americane cu clipuri prin care îi înseamnă pe utilizatori să ocolească tarifele lui Donald Trump cumpărând direct de la ei FOTO: CNN

Săptămâna aceasta, furnizorii chinezi au invadat rețelele sociale americane cu clipuri și mesaje prin care îi înseamnă pe utilizatori să ocolească tarifele de 145% impuse de președintele Donald Trump pentru Beijing cumpărând direct de la fabricile lor.

Un utilizator de TikTok, cunoscut sub numele Wang Sen, susține că este producătorul original pentru majoritatea brandurilor de lux, apărând în fața unui perete plin cu ceea ce par a fi genți Birkin extrem de scumpe. Producătorul OEM ar realiza de fapt articolele pe care alte companii le vând sub propriul brand.

„De ce nu ne contactați direct și nu cumpărați de la noi? N-o să vă vină să credeți ce prețuriavem”, spune el într-un clip.

Ulterior, videoclipul său a fost retras de pe platformă. Între timp, DHgate, un magazin online en-gros cunoscut pentru vânzarea de replici chinezești ale produselor de lux, a ajuns pe locul 2 în App Store-ul în SUA. Taobao, o altă aplicație de cumpărături din China, este pe locul 7.

Experți citați de CNN spun că este foarte puțin probabil ca aceștia să fie furnizori reali pentru branduri precum Lululemon și Chanel. Producătorii legitimi semnează de obicei acorduri de confidențialitate, deci este improbabil ca acești creatori să vândă produse autentice.

Totuși, aceste videoclipuri evidențiază nu doar anxietatea pe care tarifele o provoacă consumatorilor, ci și cât de mult depind cumpărătorii de China. Creatorii chinezi transmit mesajul că, în ciuda insistenței Casei Albe că politicile economice pun America pe primul loc, aceste politici vor face ca americanii să piardă accesul la produsele preferate sau să plătească mai mult pentru ele.

„Așa se face un război comercial”, este unul din comentariile la un clip care pretindea că prezintă furnizorii de colanți Lululemon, având peste 1,5 milioane de aprecieri.

TikTok nu a comentat situația.

Nu cumpărați direct de la aceste branduri

Într-un video, o influenceriță numită LunaSourcingChina promovează două fabrici din Yiwu, un oraș faimos pentru piața sa en-gros, susținând că brandul de îmbrăcăminte sport Lululemon își procură colanții de 98 de dolari direct de la ele.

„Presupun că majoritatea știți prețul colanților Lululemon sau al altor branduri mari... și ghiciți ce, aici, în aceste două fabrici, îi puteți lua cu cinci sau șase dolari,” spune ea.

Totuși, Lululemon a negat rapid aceste afirmații.

Într-un comunicat emis săptămâna aceasta, Lululemon a declarat că „nu colaborează cu producătorii identificați în videoclipurile online și îi îndeamnă pe consumatori să fie atenți la produse contrafăcute și la dezinformare.”

Cele două fabrici menționate în TikTok nu figurează pe lista furnizorilor Lululemon din aprilie 2025. Totuși, compania colaborează cu mai multe fabrici din China continentală, dar are și furnizori în țări precum Vietnam, Peru și Cambodgia.

Orice fabrică care oferă comenzi directe consumatorilor americani probabil nu este legitimă, spun experții.

Orice producător care lucrează pentru branduri mari este probabil supus unor obligații contractuale stricte de a nu divulga acest lucru, a explicat Hao Dong, lector senior în managementul operațiunilor și proiectelor la Universitatea din Southampton, pentru CNN. Cu siguranță nu ar vinde public aceste produse pe internet.

Produsele din videoclipurile TikTok ar putea fi, de asemenea, replici sau contrafaceri de înaltă calitate, pe care Lululemon a încercat anterior să le combată.

Adevărul din spatele produselor de lux

Deci, gențile și ceasurile scumpe etichetate „made in Italy” sau „made in Switzerland” sunt de fapt produse în China? Răspunsul este „nici da, nici nu,” a spus Regina Frei, profesor de sisteme sustenabile și circulare la University of the Arts London, pentru CNN.

Multe branduri de lux asamblează parțial unele componente sau accesorii în China, înainte de a finaliza produsul în Franța sau Italia. Acestea pot fi piese complicate pentru un ceas scump sau ambalajul unei genți de designer. Dar nu există o modalitate sigură de a ști, din cauza lanțurilor de aprovizionare opace din industria de lux, a explicat Frei. Chiar și fabricile din Italia sau alte țări pot avea legături cu China, cum ar fi proprietatea sau managementul străin.

„Dacă vorbim despre genți foarte scumpe care implică multă muncă manuală, probabil că sunt asamblate parțial undeva, iar apoi finalizate, să zicem, în Franța,” a spus ea.

Chiar dacă unele componente ale produselor de lux provin din China, nu există nicio garanție că măsurile de siguranță și control al calității sunt respectate dacă cumpărați produsul final din aceste depozite de pe TikTok. De asemenea, nu există garanții sau posibilitatea de retur.

Nu este clar nici cum aceste produse, chiar dacă sunt cumpărate direct de la producători chinezi, ar putea scăpa de tarifele de 145% impuse de Trump. Experții prevăd că și bunurile cumpărate direct de pe site-uri precum Temu și Aliexpress vor suferi creșteri de preț odată cu eliminarea excepției pentru coletele sub 800 de dolari.

Gestionarea consumerismului

Pe măsură ce aceste videoclipuri ale producătorilor chinezi devin virale, dependența Americii de lanțurile de aprovizionare chineze și internaționale este pusă sub lupă.

Această transparență îi obligă pe unii consumatori să se confrunte cu o întrebare adânc ascunsă în psihicul american: De unde provin, de fapt, produsele mele preferate?

„Dacă China ar înceta să producă, magazinele noastre ar fi goale”, a spus Frei.

Dar atenția acordată scoate în evidență și impactul asupra mediului al comenzilor masive de la producătorii chinezi - o practică care a explodat odată cu popularitatea magazinelor precum Shein și Temu, care au beneficiat de scutirea de taxe ce urmează să dispară.

Expedierea individuală a coletelor în întreaga lume este o „catastrofă ecologică”, a spus Frei.

Aceste pachete sunt ambalate individual în plastic și transportate cu avionul sau nave cargo în toată lumea, generând o amprentă de carbon masivă. De multe ori, aceste produse ieftine ajung să fie aruncate ca deșeuri.

„Asistăm la moartea capitalismului?”, a glumit un utilizator pe TikTok.