Cinci delfini au murit după ce au fost abandonaţi într-un delfinariu care a dat faliment

Cinci delfini au murit în delfinariul Gulf World din Florida, după ce aceştia au fost abandonaţi acolo după ce firma a dat faliment. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cinci delfini au murit în delfinariul Gulf World din Florida, după ce aceştia au fost abandonaţi acolo în urma falimetării firmei. Senatorul din Florida, Jay Trumbull, a anunțat miercuri pe Facebook moartea celui mai recent delfin, spunând că aceasta face parte dintr-un "tipar tulburător și inacceptabil", scrie Fox Carolina.

"Încă un delfin a murit la Gulf World. Acesta este al doilea în doar o lună și face parte dintr-un tipar îngrijorător și inacceptabil. Acestea nu sunt incidente izolate - sunt semne de eșec și necesită măsuri imediate.

Din momentul în care am luat cunoștință de situație, am cerut să se ia măsuri. Ne-am angajat imediat cu toate agențiile de stat relevante pentru a interveni în orice mod posibil și am continuat de atunci să facem presiuni pentru o intervenție rapidă", a scris Trumbull pe Facebook.

El a adăugat că este în contact permanent cu Departamentul Agriculturii al SUA (USDA) și Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida (FWC).

"Biroul nostru a comunicat în permanență cu partenerii federali și de stat, inclusiv cu USDA și Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida (FWC). Deși recunoaștem complexitatea jurisdicțională, timpul pentru precauție și coordonare a trecut. Aceste animale nu mai pot aștepta.

FWC are responsabilitatea de a acționa decisiv. Le cer să intervină imediat, să elimine animalele rămase și să se asigure că acestea sunt relocate într-un mediu sigur și adecvat. Acesta este singurul rezultat acceptabil.

Nu mai este vorba despre protocoale sau documente, ci despre a face ceea ce este corect. Aceste animale suferă. Publicul urmărește. Iar momentul să acționăm este acum", a adăugat guvernatorul.

Trumbull a spus că a discutat și cu alte acvarii din Florida, inclusiv SeaWorld, care s-au arătat dispuse să preia delfinii rămași de la Gulf World imediat ce este posibil.

El a cerut ca FWC să se deplaseze imediat la Gulf World pentru a evacua animalele și a le transfera într-un habitat mai sigur.

"Credem că, prin intermediul procurorului statului, dacă s-ar deschide un dosar pentru cruzime față de animale, atunci FWC ar avea autoritatea legală să închidă parcul și să relocheze delfinii – iar acesta este scopul nostru acum. Această situație nu poate continua. Nu putem primi, săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, un nou raport despre moartea unui alt delfin. Trebuie să acționăm acum", a mai spus Trumbull potrivit Fox Carolina.

Congresmanul din Florida, Neal Dunn, a sprijinit apelurile lui Trumbull și a afirmat că urmărește îndeaproape situația.

"Calitatea vieții marine la Gulf World a fost inacceptabilă, iar acest ultim incident demonstrează clar neglijența și nevoia de acțiune imediată", a declarat el într-un comunicat.

După anunțul privind decesul celui de-al cincilea delfin, protestatarii s-au adunat în fața parcului cerând autorităților să intervină pentru salvarea animalelor rămase.

Aceștia aveau pancarte cu mesaje precum "Nu intraţi" și "5 delfini morți în 8 luni".

Gulf World a dat faliment

Delfinariul a depus o cerere de despăgubire în temeiul prevederilor Capitolului 11 din Codul Falimentului din Statele Unite, în Districtul Delaware. Capitolul 11 ​​este unul dintre cele două tipuri de formulare de faliment pe care o companie le poate depune, permițându-i să își reorganizeze datoriile, scrie publicaţia News Channel 7 WJHG.

"De multe ori, depui cererea de faliment pentru că este mai bună decât celelalte alternative ale tale, iar o parte a procesului de faliment constă în a descoperi cum arată succesul", a declarat Michael Wynn, avocat specializat în faliment la Wynn & Associates PLLC.

În cererea de faliment a Gulf World, compania solicită un credit de 8 milioane de dolari de la Triton Investment Holdings în beneficiul reorganizării datoriilor și al abordării provocărilor financiare.

Proprietarul Gulf World, Dolphin Company, a anunțat în februarie 2025 că inițiază un proces de restructurare a datoriilor sale financiare în fața unei instanțe mexicane. Luni, compania a depus oficial cererea de faliment, alături de Gulf World, iar alte 13 companii aflate sub aceeași administrare au fost incluse în cerere.

"Dacă o serie de astfel de afaceri și facilități se confruntă cu dificultăți și nu își pot acoperi costurile operaționale, atunci aveți nevoie de o anumită sumă de finanțare care să fie împrumutată debitorului în baza unui număr de active ale acestuia pentru a putea oferi finanțare și finanțare pentru a opera și a lichida aceste afaceri", a declarat avocatul Wynn.

Avocații spun că această cerere de faliment permite Gulf World să intre într-o suspendare automată a procedurilor judiciare, ceea ce împiedică majoritatea proceselor și creditorilor să încerce să recupereze datoriile. Acest lucru permite parcului să continue operațiunile, dar permite și continuarea anchetei de către agențiile statale și locale.

"Poate că nu este în interesul debitorului să continue să aibă o facilitate deschisă la Gulf World Marine Park, dar ar putea fi în interesul debitorului să continue ca o «afacere operațională» în timpul reorganizării", a continuat Wynn.

De asemenea, el spune că delfinii și alte animale sunt considerate active și garanții ale afacerii prin această cerere de faliment. Potrivit lui Wynn, această cerere de faliment este doar documentul inițial.