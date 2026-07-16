CNN: Un bărbat i-a făcut cadou iubitei sale un parfum de lux. În realitate, sticla conținea otravă mortală provenită de la spioni ruși

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Coșmarul lui Charlie Rowley a început în ziua în care a luat în mână ceea ce părea a fi o sticlă obișnuită de parfum. Era o după-amiază de vară în Amesbury, Anglia. În timp ce căuta printr-un coș de gunoi al unei organizații caritabile, a zărit o cutie mică de carton. Înăuntru se afla un recipient, învelit în plastic, etichetat „Nina Ricci”. Convins că cineva aruncase o sticlă cu un parfum franțuzesc scump, a luat-o acasă pentru a-i face o surpriză iubitei sale, Dawn Sturgess. În realitate însă, sticla conținea același agent neurotoxic pe care anchetatorii cred că agenții ruși l-au folosit, cu trei luni mai devreme, pentru a otrăvi un fost spion în apropiere de Salisbury, scrie CNN.

Găsirea comorilor printre obiectele aruncate la gunoi era una dintre activitățile sale preferate. De-a lungul anilor, recuperase televizoare și alte bunuri de uz casnic. Dar în acea zi din iunie 2018, spera că cineva aruncase un inel pe care l-ar fi putut folosi pentru a o cere în căsătorie pe iubita sa.

„Adesea făcea aluzii la faptul că ar vrea să-i cumpăr un inel de logodnă, un inel cu safir”, a spus el pentru CNN într-un interviu recent.

În realitate însă, sticla conținea același agent neurotoxic pe care anchetatorii cred că agenții ruși îl folosiseră cu trei luni mai devreme pentru a otrăvi un fost spion în apropiere de Salisbury. Ceea ce a urmat a fost un lanț devastator de evenimente care au dus la moartea lui Sturgess și spitalizarea lui Rowley, victime colaterale ale unei operațiuni de spionaj internațional care implică tentativa de asasinat a unui agent dublu.

„Am crezut că este un cadou autentic, frumos, iar ea a fost încântată să-l primească. Dar a mers atât de tragic și atât de repede. L-a pulverizat, l-a mirosit și l-a aplicat pe încheietura mâinii. Și la scurt timp după aceea, a spus că se simte ciudat. S-a plâns de o durere de cap. Apoi nu a mai răspuns deloc. Am încercat să o resuscitez. Totul se desfășura cu încetinitorul”, își amintește el.

Mai târziu în acea zi, Rowley se legăna înainte și înapoi și mormăia incoerent în timp ce otrava, identificată ulterior ca fiind Novichok, un agent neurotoxic rusesc, îl afectase și pe el. A intrat în comă și a fost spitalizat timp de mai multe săptămâni, având inițial puține amintiri despre ce se întâmplase. După ce a fost externat, a suferit un accident vascular cerebral, trimițându-l înapoi la spital pentru o altă perioadă lungă de timp.

Calvarul l-a tras pe Rowley, fără să știe, într-o luptă între agențiile de informații rusești și britanice.

„Cine știa că există un spion care trăiește în Salisbury? A fost un șoc. Cine ar fi crezut că otrava va reapărea într-o sticlă?”, a spus Rowley.

Opt ani mai târziu, încă se chinuie să exprime în cuvinte ce s-a întâmplat. Într-un nou documentar CNN Films, „The Salisbury Poisonings: A Spy Next Door”, difuzat duminică, Rowley și-a împărtășit povestea alături de alte persoane ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de atacuri.

„Am încercat să-mi amintesc. Nu mă așteptam să mi se întâmple asta mie sau lui Dawn. Și lucrurile nu au mai fost la fel de atunci”, a declarat el pentru CNN.

A observat ceva neobișnuit la sticlă

Cei doi erau împreună de aproximativ un an, după ce se cunoscuseră la un centru pentru persoane fără adăpost, unde locuia Sturgess. Rowley tocmai se mutase într-o locuință nouă, iar el o pregătea pentru ca ea să i se alături. Viața lor se învârtea în jurul plăcerilor simple, inclusiv a comorilor pe care Rowley le obținea din pubele.

„Era într-adevăr puțin jenant să fii văzut în coșul de gunoi. Dar, de cele mai multe ori, efortul a dat roade. Întotdeauna găseam ceva, fie că era mare sau mic. Orice obiect frumos găseam, îl duceam direct la Dawn. Căutam mereu până la fund, în caz că aș fi găsit inelul acela”, a spus el.

În timpul liber, cei doi preferau să asculte muzică și să vizioneze diferite filme. Sturgess era pasionată de Bob Marley și de filmele de acțiune.

„Nu prea îi plăceau filmele pentru femei. Din când în când, dacă era târgul în oraș, mergeam acolo, ne plimbam printre tarabe și râdeam”, a spus Rowley.

Apoi, un gest aparent drăguț i-a dus pe un drum de neimaginat. Pe 28 iunie, la două zile după ce Rowley a găsit cutia în coșul de gunoi, i-a dat-o lui Sturgess.

„Ea a recunoscut marca imediat și părea entuziasmată”, a spus el.

Rowley își amintește că i s-a părut ciudat că duza venea separat și nu era atașată la sticlă. Sturgess l-a pulverizat, l-a mirosit și a întins puțin pe încheietura mâinii. Avea o textură uleioasă și fără miros.

„Foarte ciudat, un parfum fără miros”, își amintea el că s-a gândit.

La scurt timp după aceea, ea i-a spus că nu se simte bine și s-a dus la baie, unde s-a auzit ulterior o căzătură. Rowley a găsit-o în cadă, inconștientă, și a sunat la serviciile de urgență.

„Într-un minut vorbeam cu Dawn, în minutul următor nu mai era ea însăși, nu mai răspundea. Pur și simplu am intrat în panică. Nu știam ce să fac”, a spus el.

Primii respondenți au dus-o de urgență pe Sturgess la spital. Neștiind că fusese otrăvită și că avea legătură cu spionajul rusesc, Rowley a decis să facă câteva lucruri înainte de a merge după ea.

„Aș fi vrut să merg cu ea. Plănuisem să-i fac o geantă mică, cu niște bibelouri, haine, machiaj sau orice altceva. Dar s-a întâmplat totul atât de repede”, a spus el.

De atunci, el nu a mai văzut-o niciodată pe Sturgess. La cinci ore după incident, o ambulanță s-a întors la aceeași adresă pentru Rowley, care se îmbolnăvise și el.

Sturgess a murit 10 zile mai târziu, în timp ce Rowley era în comă.

„Mica sticluță conținea suficientă otravă cât să ucidă 10.000 de oameni”, spune Neil Basu, fostul șef al poliției antiteroriste din Marea Britanie.

Un fost spion a fost otrăvit în apropiere

Cu o populație de aproximativ 44.000 de locuitori, fermecătorul oraș Salisbury nu arată de parcă ar fi în centrul unui scandal de spionaj internațional. Cazul s-a desfășurat ca în filme: Într-o după-amiază geroasă din martie 2018, două persoane au fost găsite pe o bancă într-un complex comercial din centrul orașului.

Anchetatorii i-au identificat ca fiind Serghei Skripal, un fost ofițer de informații militare ruse acuzat de spionaj pentru MI6 britanic, și fiica sa Iulia, care era în vizită de la Moscova. Ofițerul de poliție care i-a găsit primul a fost, de asemenea, spitalizat.

„Am avut un spion în Salisbury. Orașuș avea secrete”, a spus Rowley.

În câteva zile, anchetatorii britanici au stabilit că cei doi fuseseră otrăviți cu Novichok, un agent neurotoxic dezvoltat de Uniunea Sovietică.

Anchetatorii au declarat că doi agenți din armata rusă au călătorit în Marea Britanie sub pseudonime, au întins otrava pe ușa din față a casei lui Skripal și s-au îmbarcat într-un zbor înapoi la Moscova.

Anchetatorii criminaliști în costume de protecție au inundat străzile medievale din Salisbury. Poliția a izolat parcurile, pub-urile și restaurantele în timp ce echipele căutau urme ale agentului neurotoxic mortal. De fiecare dată când cineva se îmbolnăvea, se răspândea panica că Novichok lovise din nou. Un lider bisericesc a curățat orașul cu apă sfințită pentru a liniști o comunitate zdruncinată.

După săptămâni în stare critică, tatăl și fiica au supraviețuit atacului.

„Încă de la început, mi-a fost clar că nu era vorba doar de o otrăvire, ci de o tentativă de asasinat”, a declarat Mark Sedwill, consilierul britanic pentru Securitate Națională de la acea vreme.

Trei luni mai târziu, orașul începea să-și recapete o oarecare normalitate. Apoi, la aproximativ 13 kilometri nord de Salisbury, Rowley a ridicat, fără să știe, sticla aruncată folosită pentru a transporta otrava.

Și coșmarul a început din nou.

Amber Rudd, ministrul de Interne al Marii Britanii la acea vreme, a declarat că otrăvirile au stârnit diverse „întrebări tulburătoare”.

„Publicul nu vrea să audă că nu suntem foarte siguri ce este, de unde provine sau ce altceva ar putea fi. Vor să știe că guvernul lor îi va ține în siguranță”, a spus ea.

Tentativa eșuată de asasinat asupra lui Skripal a fost văzută de unii ca o rușine pentru președintele Vladimir Putin, care a negat afirmațiile conform cărora Rusia s-ar afla în spatele otrăvirii, numindu-le „prostii”.

După un efort extins de decontaminare, autoritățile au declarat Salisbury liber de agentul neurotoxic un an mai târziu. Skripal și fiica sa se ascund acum, trăind sub noi identități pentru a-și proteja siguranța.

Dar pentru Rowley, calvarul era departe de a se fi terminat. S-a trezit din comă cu puține amintiri despre ce s-a întâmplat. Un doctor i-a dat vestea că otrava i-a ucis iubita.

„Am fost în stare de șoc pentru că aceea era sticla pe care i-am făcut-o cadou lui Dawn. M-am simțit îngrozitor, teribil de vinovat pentru asta și încă îmi este greu să fac față situației”, a spus el.

Rowley încă locuiește lângă Salisbury și își amintește de incident. După otrăvire, a probleme de echilibru și de vedere. MAi mult, nu își mai poate folosi brațul stâng.

Agenții ruși au fost identificați dar nu au fost niciodată arestați. Aceștia au insistat că au călătorit la Salisbury ca turiști pentru a admira faimoasa catedrală.

La un an după, Rowley s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Londra, sperând să se clarifice ce s-a întâmplat.

„Am vrut să aud de la sursă, chiar voiam să primesc un răspuns. Nu am primit, mi s-au părut doar scuze, că dau vina pe alții”, a spus el.

El a spus că a renunțat să mai aștepte dreptate pentru femeia pe care a pierdut-o.

„Nu pot face nimic”, a spus el.