„Continentul fantomă” de sub Europa: „Marea Adria” a lăsat în urmă zăcăminte de cupru, fier și metale rare

1 minut de citit Publicat la 23:45 06 Sep 2026 Modificat la 23:53 06 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Geologii au reușit să refacă istoria „Marelui Adria”, denumirea dată unui continent pierdut, aflat sub Europa și scufundat în urmă cu peste 100 de milioane de ani. Specialiștii Universității Utrecht au publicat un model al fostei structuri tectonice și au detaliat astfel procesul prin care uriașa masă scufundată în ocean a dat ulterior naștere lanțurilor muntoase complexe din bazinul mediteranean, informează publicația Futura Sciences.

„Marele (sau Marea) Adria” („Greater Adria”, în engleză) s-a desprins în urmă cu aproximativ 240 de milioane de ani de marginea nordică a plăcii tectonice africane.

În timp, între acest nou fragment continental - „Marea Adria” - și Africa s-a format, în timp, un bazin oceanic.

În urmă cu aproximativ 120–100 de milioane de ani, Marea Adria a intrat în coliziune cu marginea sudică a plăcii continentale europene.

În urma coliziunii, cea mai mare parte a acestei plăci a fost „împinsă” în mantaua terestră. Pe măsură ce Marea Adria se scufunda tot mai mult, placa europeană suprapusă peste ea a „decopertat” straturile superioare de roci sedimentare ale plăcii Marea Adria.

În urma acestei colilziuni, s-au format marile lanțuri muntoase din Europa: Abruzzo (Italia), Alpii, Alpii Dinarici, Munții Taurus (Turcia) și Elenidele (munții greco-albanezi).

Reconstituirea plăcii tectonice inițiale a necesitat un deceniu de cercetări de teren în 30 de țări din regiunea Mediteranei: geologii au colectat și analizat mii de mostre de rocă pentru a urmări istoria plăcii.

Geologii au descoperit că fragmentele de crustă provenite din Marea Adria conțin zăcăminte concentrate de minereuri, inclusiv cupru, fier și alte metale esențiale pentru industrie. Înțelegerea și studierea acestor structuri ale plăcilor tectonice îi ajută pe oamenii de știință să poată descoperi rezerve de astfel de minerale în bazinul mediteranean.

Echipa universității Utrecht a folosit un soft de reconstrucție a plăcilor tectonice și a măsurat inclusiv orientarea mineralelor magnetice din mostrele analizate, în funcție de care s-a putut stabili latitudinea și rotația inițială a rocilor, în momentul formării lor.

Oamenii de știință spun că Marea Adria a existat vreme de aproximativ 100 de milioane de ani. Apoi, în urmă cu circa 140 de milioane de ani, regiunea a dispărut complet sub actualul continent european. Din Marea Adria s-a desprins inițial Peninsula Iberică. Ulterior, prin ciocnirea uriașelor plăci tectonice, Marea Adria, aflată într-o regiune mai joasă, s-a scufundat în cele din urmă sub placa eurasiatică.