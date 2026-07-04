Costul nevăzut al turismului: chirii tot mai scumpe, localnici furioși. Țările unde viața e mai scumpă din cauza turiștilor

Pe locul al doilea se află Spania, unde chiriile au crescut, în medie, cu 236 de euro pe an. Foto: Getty Images

Europa este continentul cel mai vizitat de turiști din lume, atrăgând mai bine de jumătate dintre călătorii internaționali. Însă, deși industria turismului aduce milioane de euro anual în economie, pentru cei care nu au legătură cu acest sector, dezavantajele sunt uriașe. În Grecia, Italia și Spania, chiriile au explodat în ultimii ani și localnicii furioși dau vina pe turiști, relatează Euronews.

Pe lângă supraaglomerare, poluare, conflicte cu localnicii, turismul crește și costul vieții, în mod special cel al chiriilor. Grecii, italienii și spaniolii s-au confruntat cu unele dintre cele mai mari majorări ale costurilor chiriilor din 2019 încoace, cu sume între 200 și 300 de euro.

Economiștii cred că aceste prețuri ridicate nu au nicio legătură cu costurile energiei sau de construcție, ci sunt o consecință directă a turismului.

Potrivit datelor Eurostat, Italia, Spania și Grecia au înregistrat doar creșteri moderate ale costurilor din construcții în ultimii ani, ceea ce sugerează că explozia chiriilor ar putea avea alte cauze, iar turismul este considerat unul dintre principalii factori.

Grecia, cea mai afectată de scumpiri

Cei mai afectați sunt grecii, potrivit unui studiu realizat de New Economics Foundation, care a analizat datele privind evoluțiile chiriilor de la Eurostat și le-a comparat cu numărul de turiști.

Fluxul mare de turiști a dus la o creștere medie a chiriei anuale de 342 de euro din 2019 până în prezent.

De altfel, Grecia se numără printre țările în care au avut loc recent proteste împotriva supraturismului, alături de Olanda, Italia și Spania.

Pe locul al doilea se află Spania, unde chiriile au crescut, în medie, cu 236 de euro pe an, urmată de Portugalia, cu 220 de euro, și Italia, cu 202 euro.

Comparativ cu Grecia, cercetătorii spun că politicile extinse de control al chiriilor din Spania au limitat parțial creșterea acestora, în timp ce oferta mai mare de locuințe din Italia a redus presiunea asupra pieței. În același timp, Irlanda este estimată să înregistreze cea mai mare creștere a chiriilor în termeni absoluți în următorii cinci ani, cu o majorare suplimentară de 251 de euro pe an. În studiu, experții avertizează că planurile actuale de extindere a aeroportului din Dublin ar putea agrava și mai mult presiunea asupra pieței imobiliare irlandeze, în detrimentul localnicilor. Per ansamblu, autorii estimează că turismul va continua să contribuie la creșterea chiriilor în toate țările analizate.