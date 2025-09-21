Credința e la mare modă în rândul Generației Z. Biserica Catolică ar trebui să le mulțumească influencerilor pentru asta

Bazilica Sfantul Petru din Vatican Foto: Getty Images

După zeci de ani în care s-a văzut o scădere a prezenţei enoriaşilor la slujbele din biserici şi, în general, s-a observat o diminuare a credinţei în mare parte a lumii occidentale, romano-catolicismul ar putea renaşte neaşteptat, datorită Generației Z. Biserica Catolică ar trebui să le mulțumească influencerilor pentru acest fenomen, potrivit CNN.

Tinerii din Generaţia Z sunt noii credincioşi care pun umărul la "renașterea" Bisericii Catolice, o instituţie marcată, în ultimii ani, de scandaluri sexuale şi care s-a mai evidenţiat prin enoriaşii în vârstă şi preoţii îmbătrâniţi, mai susţine sursa amintită.

Pentru acești tineri, a căror viață online este adesea imposibil de separat de existența lor, întoarcerea către credință se datorează, cel puțin parțial, ecosistemului tot mai mare de personalități catolice de pe rețelele de socializare: clerici și laici deopotrivă, care predică, învață, folosesc meme-uri și transmit conținut online – influențând adolescenții și tinerii adulți.

Prezenţa feţelor bisericeşti în Social Media a adus noi publicuri și voci, oportunități și provocări pentru Biserica Catolică, în moduri pe care Vaticanul nu le poate controla, dar este dornic să le speculeze la maximum.

Fenomenul se observă în Franţa

Franța a devenit un punct central pentru această întoarcere a tinerilor către Dumnezeu. Statistica arată că numărul botezurilor adulților a crescut cu 45% față de 2024.

Aceasta reprezintă o renaștere uimitoare într-o țară care, deși în mod tradițional cunoscută drept „fiica cea mare a bisericii” pentru relația sa milenară cu catolicismul, a înregistrat, la fel ca o mare parte a lumii occidentale, o scădere a prezenței la biserică în ultimii ani. Diverse studii au estimat că ponderea populației care merge la slujba săptămânală se situează între 2 și 5%.

„Practic, anunțasem sfârșitul catolicismului”, a spus, pentru CNN, "măicuţa" Albertine Debacker, o influenceriţă catolică în vârstă de 29 de ani, care își folosește online numele de @soeur.albertine. „La un moment dat, am crezut că este o chestie de bunici", a mai zis ea.

Ea a devenit unul dintre cele mai mari nume din lumea catolică online din Franța, cu 334.000 de urmăritori pe Instagram și încă 202.000 pe TikTok.

"Ceea ce se întâmplă printre tineri este că îndrăznesc să vorbească între ei. Religia nu este un subiect tabu”, a spus sora Albertine.

Printre adepții tot mai numeroși ai surorii Albertine se numără mulți necredincioși, unii dintre ei fiind atrași de curiozitatea unei figuri neobișnuite și agreabile, care oferă o fereastră către o altă lume.

Videoclipurile ei sunt ușor de vizionat. Mereu zâmbitoare și caldă, sora Albertine nu stârnește controverse. Este mai degrabă o emisiune pentru copii, potrivită pentru întreaga familie, decât o gazdă zeloasă de podcast - dar nu evită întrebările dificile și nu vinde produse.

O schimbare a apărut şi în alte colţuri ale lumii

Entuziasmul tinerilor francezi pentru religie a avut ecou și în alte părți ale Europei. În Belgia, botezurile adolescenților și adulților aproape s-au triplat în 10 ani, conform datelor Bisericii.

În Dublin, în Irlanda, aproape de două ori mai mulți adulți au fost botezați în acest Paște față de anul precedent, mulți dintre ei tineri adulți nou-veniți în țară, au declarat liderii bisericii, în timp ce Arhidieceza de Westminster din Londra a avut cel mai mare număr de botezuri ale adulților în acest Paște din 2018.

În SUA, unde în mod tradițional există un număr mai mare de persoane care merg la biserică, declinul religiei pare să se fi oprit. Un studiu din 2023 al Universității Harvard a constatat că tot mai mulți americani din Generația Z se identifică drept catolici, tinerii bărbați fiind în fruntea acestei tendințe.

Pentru unii, întreaga idee de influencer catolic este un paradox. Anumite figuri ale rețelelor sociale au devenit purtători de standarde ai unei viziuni consumiste, individualiste și pline de ecou asupra societății moderne. Mulți ar spune că aceasta este în completă contradicție cu valorile creștine.

Acceptarea influencerilor de către Biserică se bazează pe ideea că, în fiecare generație, mesajul creștin trebuie tradus și exprimat în noi culturi. Aceasta înseamnă asumarea de riscuri și integrarea într-o lume de conținut care include videoclipuri cu pisici, clipuri violente din jocuri video și așa-numitele „capcane ale setei”.

Pentru mulți catolici, este de mult timp o practică obișnuită să-și șteargă cenușa după Liturghie, când părăsesc lăcașurile de cult, în special în Franța.

Dar nu este același lucru pentru mulți din Generația Z, care par fericiți să-și arate credința. Acest lucru a șocat-o pe sora Albertine.

„Mie mi s-a părut o nebunie”, a spus ea, amintindu-și de „rușinea” de a fi în mod evident catolică la liceul ei laic, „dar nu văd de ce ar trebui să o ascundă”.