Croaţia şi Bosnia au semnat un acord pentru un interconector de gaze susţinut de SUA

Croaţia şi Bosnia au semnat, marţi, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat în oraşul croat Dubrovnik, un acord pentru un nou interconector de gaze, care va fi construit de o companie americană. Acordul are ca scop oprirea cumpărării de gaze naturale din Rusia de către Bosnia şi Herţegovina, în prezent singurul său furnizor, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Acest gazoduct, care va avea o capacitate anuală de transport de aproximativ 3 miliarde metri cubi de gaz şi se va numi „Interconexiunea Sudică”, va conecta reţeaua bosniacă la terminalul de gaz natural lichefiat (GNL) din Krk, în Croaţia, precum şi la reţeaua europeană de gazoducte.

UE a decis deja ca de anul viitor să sisteze importurile de gaze din Rusia, după ce în perioada scursă de la începutul războiului din Ucraina a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze ruseşti, înlocuite în mare parte de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA, importuri care vor creşte odată cu interdicţia de achiziţie a gazelor ruseşti.

„Un progres major: în numele Bosniei şi Herţegovinei, am semnat cu Croaţia acordul asupra interconexiunii sudice, care consolidează securitatea energetică şi diversificarea aprovizionării. Doresc să le mulţumesc partenerilor noştri americani”, a scris premierul bosniac Borjana Kristo pe reţeaua socială X.

Statele Unite, care şi-au folosit influenţa diplomatică pentru a accelera acest proiect, livrează cantităţi semnificative de GNL către terminalul Krk, situat pe o insulă din apropierea coastei croate a Mării Adriatice.

Proiectul va fi implementat de compania americană AAFS Infrastructure and Energy, condusă de Joseph Flynn, fratele generalului Michael Flynn, consilier pentru securitate naţională în primul mandat al preşedintelui Donald Trump, şi de Jesse Binnall, fost avocat al preşedintelui SUA.

Înaintea semnării acordului, circa 50 de organizaţii pentru protecţia mediului au cerut luni, într-o scrisoare comună, guvernelor ţărilor din Balcanii de Vest să „reziste presiunii Statelor Unite şi să anuleze planurile de construire a unor noi gazoducte şi centrale termice”.