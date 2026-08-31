CNN: Cum arată buncărele miliardarilor. Au apartamente de 5 milioane de dolari, piscine și totul este controlat computerizat

Buncărele nucleare din Yemen pot rezista chiar și celor mai puternice dezastre. CNN a filmat în interiorul unuia dintre ele. FOTO: CNN

Buncărele nucleare din Yemen pot rezista chiar și celor mai puternice dezastre. CNN a filmat în interiorul unuia dintre ele, construit special pentru un miliardar. Aceasta se află într-un fost siloz de rachete şi dispune de piscine, apartamente de lux, sisteme de filtrare a aerului și provizii pentru ani întregi.

Potrivit imaginilor exclusive ale CNN, buncărele nucleare din Yemen au chiar și piscine în stil resort, cu apă sărată, controlată computerizat. Temperatura aerului este menținută aici la aproximativ 27 de grade Celsius.

"Acestea sunt lămpile pentru cultivarea plantelor. Dacă afară ai putea creşte doar o salată, aici ai putea cultiva aproximativ 80, în același spațiu. Aici este închisoarea noastră. Dacă devii agresiv la bar, te trimitem aici să dormi până îți trece.", spune Larry Hall.

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Proprietarul și creatorul, Larry Hall, vinde apartamente de supraviețuire cu prețuri de până la 5 milioane de dolari fiecare, la care se adaugă zeci de mii de dolari anual pentru întreținere.

Acest loc ar putea rămâne complet funcțional chiar și după ce ar fi lovit de unda de șoc a unei explozii care s-ar deplasa cu aproape 3.200 de kilometri pe oră.



Cum e apărat un loc ca acesta

"Avem un post de lunetist în partea de sus a clădirii. Această cutie albastră pe care o vedeți este un sistem de filtrare a cenușii vulcanice. Avem suficient combustibil diesel pentru a menține sistemele în funcțiune timp de doi ani și jumătate.

Practic, totul funcționează singur, cu ajutorul computerelor care controlează întregul complex. Aceasta este ceea ce numim "parcul pentru animale de companie". Oamenii au senzația că se află în aer liber.

Vin aici foarte mulți oameni cu averi uriașe. Iar mulți dintre ei, atunci când mă contactează prima dată, vor să-și construiască propriul buncăr privat. Și le spun: E foarte bine, dar de ce nu vii mai întâi să vezi ce am construit eu?", a declarat Larry Hall pentru CNN.