Cutremur de 6,7 în Japonia, urmat de două replici puternice. Un tsunami slab a lovit coasta de nord a țării

1 minut de citit Publicat la 12:37 09 Noi 2025 Modificat la 12:37 09 Noi 2025

Cutremur de 6,7 în Japonia, urmat de două replici puternice.FOTO: X GeoTechWar

Un cutremur de 6,7 s-a produs duminică în largul Japoniei și a fost urmat de două replici puternice. Autoritățile au emis o alertă de tsunami, de teamă că valuri mari vor lovi țărmul.

Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a raportat că un tsunami slab a lovit coasta nordică a ţării, la Pacific, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,7 produs în larg, duminică.

Tsunamiul a ajuns în Miyako, în prefectura Iwate, la ora locală 17:37 (08:37 GMT), dar Agenţia Meteorologică Japoneză a declarat că nu îi poate evalua amploarea fiind prea mic. Două minute mai târziu, un val de 10 centimetri a lovit Ofunato, a precizat JMA.



Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 17:03 (08:03 GMT) în largul coastei oraşului Iwate, iar JMA emisese o avertizare de tsunami de teamă că valuri de până la un metru ar putea lovi țărmurile. US. Geological Survey (USGS) a evaluat cutremurul la 6,8 pe scara Richter. Cutremurul iniţial a fost urmat de replici cu magnitudini cuprinse între 5,3 şi 6,3, conform JMA.



Duminică dimineaţa, şase cutremure au avut loc în largul coastei regiunii, cu magnitudini cuprinse între 4,8 şi 5,8. Acestea au fost abia resimţite pe uscat şi nu au declanşat avertizări de tsunami.



Regiunea este încă sub impactul emoțional al cutremurului devastator cu magnitudinea de 9,0 din 2011, care a declanşat un tsunami soldat cu aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi. Dezastrul a dus şi la distrugerea a trei reactoare de la centrala nucleară Fukushima, cel mai grav dezastru de acest fel de după Cernobîl.

Japonia este situată pe aşa-numitul Cerc de Foc al Pacificului. Ţara are unul dintre cele mai ridicate niveluri de activitate seismică din lume.

Arhipelagul cu 125 de milioane de locuitori se confruntă cu aproximativ 1.500 de cutremure pe an. Majoritatea sunt minore, deşi pagubele pot varia în funcţie de amplasamentul şi adâncimea lor.