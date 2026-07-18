VIDEO Cutremur în provincia Malatya. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din sud-estul Turciei

<1 minut de citit Publicat la 09:04 18 Iul 2026 Modificat la 09:06 18 Iul 2026

Cutremur în provincia Malatya. Seismul a fost resimțit în mai multe zone din sud-estul Turciei. FOTO: X

Un seism cu magnitudinea 5 s-a produs sâmbătă dimineaţă la Battalgazi, în provincia Malatya, în sud-estul Turciei, şi a fost resimţit în mai multe provincii vecine.

Nu au fost raportate pagube materiale sau victime, a anunţat agenţia turcă de gestionare a catastrofelor AFAD într-un comunicat.



"Nicio situaţie problematică nu a fost semnalată după seismul de magnitudine 5 produs la ora 06:20 (30:20 GMT n.r.) în districtul Battalgazi, în provincia Malatya, şi resimţit în provinciile Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli şi Sanliurfa. Echipele noastre continuă să-şi desfăşoare activitatea în teren", a precizat AFAD, scrie Agerpres.



Malatya Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15.59 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem anı ise iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. pic.twitter.com/cQpb7wLvJx — Mynet (@mynet) July 18, 2026

"Nu am constatat nicio evoluţie negativă dar evaluăm toate semnalele", a afirmat la rândul său pe platforma X ministrul turc al Mediului şi Urbanizării, Murat Kurum.



Un seism produs în 2023 în sud-estul Turciei s-a soldat cu peste 53.000 de morţi şi a distrus mai multe oraşe din regiune.