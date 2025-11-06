Cuvântul anului 2025 vine direct de la Inteligența Artificială. Ce înseamnă "vibe coding"

"Vibe coding", o expresie ce desemnează scrierea de cod pentru calculator cu ajutorul Inteligenței Artificiale, dar fără a fi nevoie de cunoașterea unui limbaj de programare, a fost desemnată "cuvântul anului 2025" de către Collins Dictionary, notează presa internațională.

Potrivit organizației citate, Collins Dictionary se bazează pe o gamă largă de surse media pentru a crea lista anuală de cuvinte noi și remarcabile, care reflectă limbajul în continuă evoluție și preocupările celor care îl folosesc.

Inventat de Andrej Karpathy, fost director de Inteligență Artificială la Tesla și fondator al OpenAI, termenul "vibe coding" descrie modul în care cineva poate folosi Inteligența Artificială pentru a crea o aplicație nouă, "uitând că există scrierea de cod".

Această practică - pe care unii o încurajează, iar alții o blamează - a permis persoanelor care nu cunosc limbaje de programare să creeze rapid platforme digitale, deși fiabiliatea acestora este uneori discutabilă.

Collins Dictionary definește ca "vibe coding" drept "utilizarea Inteligenței Artificiale, impulsionată de limbajul natural, pentru a ajuta la scrierea codului de calculator".

Semnalată prima dată în februarie 2025, utilizarea expresiei "vibe coding" a cunoscut o creștere semnificativă de atunci.

Collins Dictionary: Vibe coding exprimă perfect felul în care limbajul evoluează cu tehnologia

"Selecția 'vibe coding' drept Cuvântul Anului surprinde perfect modul în care limbajul evoluează odată cu tehnologia. Vibe coding semnalează o schimbare majoră în dezvoltarea de software, unde Inteligența Artificială face scrierea de cod mai accesibilă", a explicat Alex Beecroft, directorul general al Collins Dictionary.

"Integrarea perfectă a creativității umane și a Inteligenței Artificiale demonstrează modul în care limbajul natural schimbă fundamental interacțiunea noastră cu computerele", a adăugat el.

În 2024, cuvântul anului a fost "brat".

Popularizat de cântăreața britanică Charli XCX, acest cuvânt însemna, la origine, "copil rău sau enervant", însă noua semnificație contemporană este "persoană caracterizată de o atitudine încrezătoare, independentă şi hedonistă".

În 2020, cuvântul anului a fost "lockdown" (carantină), în 2021 'titlul' i-a revenit acronimului NFT (non-fungible token, un identificator digital unic înregistrat pe un blockchain, folosit pentru a certifica proprietatea și autenticitatea), în 2022 a câștigat "permacrisis" (permacriză, perioadă extinsă de instabilitate și insecuritate), iar în 2023, "AI" (Artificial Intelligence, Inteligența Artificială").