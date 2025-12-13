Încă o fată de 13 ani a murit în urma unei provocări TikTok. Teigan a fost găsită inconștientă în camera ei

Familia vrea acum să atragă atenția asupra modului în care platformele online gestionează conținuturile riscante care pot influența adolescenții. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Teigan Jarman, o adolescentă de 13 ani din Thurmaston, Leicestershire, a fost găsită fără conștiență în camera sa, pe 6 martie. Echipajele medicale chemate de urgență nu au reușit să o readucă la viață.

Rudele fetei susțin că moartea acesteia ar fi legată de un trend care circulă online, cunoscut sub numele de „chroming”, ce presupune inhalarea unor substanțe toxice din produse obișnuite din casă pentru a obține o senzație euforică trecătoare. Specialiștii atrag însă atenția că asemenea practici sunt extrem de periculoase și pot duce la accidente grave sau chiar la moarte, potrivit express.co.uk.

Tatăl fetei, Paul Jarman, vorbește despre Tiegan cu o durere greu de ascuns: „Era cea mai iubitoare și curajoasă fată. Amuzantă, caldă, cu un fel al ei de a fi. Viața mea s-a întors pe dos. Trebuie însă să rămân puternic.”

Părinții au declarat că nu știu dacă fata mai încercase anterior astfel de experimente, însă tragicul eveniment i-a făcut să vorbească public despre pericolele ascunse ale unor conținuturi distribuite pe internet.

„Iubea animalele, își petrecea timpul cu prietena ei cea mai bună, avea planuri, visa să lucreze într-un spital sau să devină actriță”, povestește tatăl vitreg. „Era genul de copil pe care nu îl poți uita.”

Familia vrea acum să atragă atenția asupra modului în care platformele online gestionează conținuturile riscante care pot influența adolescenții. „Nu putem da vina pe o singură persoană, dar credem că rețelele sociale ar trebui să aibă un control real asupra acestor materiale”, spun părinții.

Tiegan avea trei frați și mai mulți frați vitregi. Sora ei a lansat o petiție prin care cere ca riscurile unor astfel de „provocări” de pe internet să fie introduse în programele obligatorii de educație din școli.