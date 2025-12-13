Cum a reapărut un lac vechi de mii de ani în Valea Morții, după ploi record

Experții avertizează totodată asupra schimbărilor de mediu mai ample care au loc în Valea Morții. sursa foto: Getty

După ploi record, un lac antic din Parcul Național Valea Morții, care dispăruse complet, a reapărut la suprafață. Lacul temporar, cunoscut informal sub numele de Lake Manly, s-a format din nou pe fundul bazinului Badwater Basin, aflat la 86 de metri sub nivelul mării, în California. Potrivit Serviciului Parcurilor Naționale, Badwater Basin este cel mai jos punct din America de Nord, scrie The Guardian.

Furtuni repetate din toamnă, înregistrate între lunile septembrie și noiembrie, au adunat scurgeri de apă pe suprafața plată a bazinului, formând un strat subțire de apă. Versiunea din acest an a lacului este mai mică și mai puțin adâncă decât cea apărută cu doi ani în urmă, când resturile uraganului Hilary au inundat zona și au făcut posibil, pentru scurt timp, chiar și caiacul.

În doar două luni, parcul a primit mai multe precipitații decât într-un an întreg, în mod obișnuit. Între septembrie și noiembrie, în Valea Morții au căzut aproximativ 6,1 centimetri de ploaie, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Numai în luna noiembrie s-au înregistrat circa 4,5 centimetri, depășind recordul stabilit în 1923, de aproximativ 4,3 centimetri.

Cuprins între 128.000 și 186.000 de ani în urmă, perioada în care ghețarii acopereau Munții Sierra Nevada, a fost marcată de topirea masivă a gheții. Apele rezultate au alimentat râuri care se vărsau într-un lac uriaș de vale, Lake Manly original, ce se întindea pe aproape 160 de kilometri.

Astăzi, bazinul este în mod normal complet uscat, cu o suprafață crăpată de soare și vânt. Ploile recente l-au transformat însă din nou, oferind vizitatorilor o imagine rară a modului în care ar fi putut arăta deșertul cu mii de ani în urmă.

Experții avertizează totodată asupra schimbărilor de mediu mai ample care au loc în Valea Morții. În ultimii ani, temperaturile au urcat spre 54,4°C, iar așa-numiții „turiști ai caniculei” au început să vină pentru a experimenta direct condițiile extreme. Creșterea temperaturilor ridică însă îngrijorări legate de riscurile pentru plantele native, păsări și fauna sălbatică.

În august 2023, peste cinci centimetri de ploaie au căzut într-o singură zi în Valea Morții, doborând recorduri anterioare. Inundațiile au distrus trasee, iar parcul a fost închis până la jumătatea lunii octombrie. În iulie din același an, valea a stabilit un nou record de temperatură, cu 53,3°C. Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată pe Pământ rămâne de 56,7°C, măsurată în iulie 1913, în aceeași zonă a parcului.

În 2016, o serie de furtuni cu ploi abundente a dus la o rară „super-înflorire”, când milioane de flori sălbatice au acoperit Valea Morții. Serviciul Parcurilor Naționale precizează că este încă prea devreme pentru a spune dacă actualele condiții vor duce la o nouă explozie de flori galbene.