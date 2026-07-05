De ce America este obsedată de un bunic cu pantalonii „până-n gât”, care construiește trotuare

Foto: Capturi video Twitter/Virginia Political Memes

Gary Miller, un bătrânel american – cardiolog și politician local – a devenit faimos pentru determinarea sa de a construi mai multe trotuare în America, o țară cunoscută pentru afinitatea pentru mașini, pentru orașele mari și neprietenoase cu pietonii și pentru spațiile rezidențiale aglomerate în suburbii mari și aproape rupte de marile centre urbane.

CNN i-a luat un interviu lui Miller, care povestește cum a trecut la treabă și a început să facă trotuare după ce nu a mai putut dormi liniștit la gândul că un copil ar putea fi lovit de mașină pe străzile aglomerate din Danville, Virginia. „Și dacă eram eu la volan când se întâmpla”, și-a pus întrebarea el.

„Merg pe-acolo cu mașină când se lasă întunericul. Mi-a fost sincer teamă că aș putea să lovesc pe cineva”, spune bătrânul de 78 de ani care este consilier local în orașul din Virginia.

Așa și-a început Miller misiunea de patru ani pentru construcția de trotuare de-a lungul Kemper Road, un cartier abandonat de investiții, populat predominant de o populația afro-americană.

Miller a reușit să construiască acolo în jur de 488 de metri noi de trotuar și treceri de pietoni. Clipul său de campanie „a luat foc” și s-a viralizat cu forță săptămâna aceasta, iar America pare îndrăgostită de bătrânel.

„Când vorbim de siguranța publică, nu pare că trotuarele sunt primul lucru care ne vine în minte”, spune Miller, îmbrăcat în niște pantaloni gri ridicați până deasupra taliei, un tricou polo turcoaz și încălțat cu mocasini de piele, în clipul său de campanie.

„O stradă cu trotuar este o stradă mai sigură și face un cartier mai sănătos”, continuă el.

„Ce s-a întâmplat aici”, se întreabă Miller, părând nedumerit și ținându-și brațele deschise larg. Mai departe, el coboară de pe trotuar într-o zonă nepavată, pe care e greu de mers și care e plină de iarbă și buruieni.

Clipul video a strâns mai bine de patru milioane de vizualizări pe TikTok și Twitter și încă 175 de mii de like-uri pe Instagram.

Gary Miller și trotuarele sale s-au viralizat rapid

Miller este șocat de cât de faimos a devenit pe rețelele sociale. Dar reacția la clipul său spune multe despre cum arată politica și conducerea politică din America lui 2026.

Bătrânul politician local a devenit imaginea bunei guvernări pentru că americanii sunt furioși pe politicienii obișnuiți care par incapabili să construiască ceva. Oamenii sunt furioși pentru că au ajuns să fie uimiți de faptul când se construiește ceva atât de normal și de obișnuit precum un trotuar.

Oamenii își doresc cu disperare o guvernare care să poată să livreze servicii și infrastructură de bază. Când cineva chiar face ceva, totul se transformă în sărbătoare.

Pe de altă parte, clipul s-a viralizat și datorită faptului că Miller are stil.

Un utilizator de pe Twitter remarcă cu umor că Miller are „o talie din Biblie”. „Ascunde oare trotuarul la el în pantaloni?”, se continuă în mesaj.

Dar multe dintre comentarii arată că oamenii își doresc tot mai mult lideri locali care se concentrează să le rezolve problemele de zi cu zi. Miller a reușit ceva extraordinar – să-i facă pe oameni să simtă că există și o politică a acțiunii și bunăvoinței, nu doar a vorbelor și retoricii.

„Votantul american plânge după un bătrânel cu pantalonii până-n gât care nu a deschis niciodată «Instaface-ul» și care vrea să rezolve o problemă tangibilă pentru oameni”, a scris un alt utilizator pe Twitter.

Liderii naționali ai mișcării naționale „Yes in My Backyard” – o organizație pentru creșterea accesului la locuințe – l-au transformat pe Miller în imaginea politicianului bun și i-au asociat stilul de comunicare cu Zohran Mamdani, un alt politician extrem de popular în America momentului – primarul democrat al orașului New York.

„Țara Trotuarelor”

Danville, ca majoritatea orașelor din America, e un oraș construit pentru mașini. La pietoni nu s-a gândit nimeni.

În fiecare an, mor câte 12 oameni în accidente de mașină. Alți 95 sunt răniți grav. Orașul are o populație de 42 de mii, așa că este unul dintre cele mai periculoase orașe pentru pietoni.

Drumurile sunt și mai rele pentru pietoni din zone dezavantajate socio-economic, conform autorităților. Numărul proprietarilor de mașini scade și el cu pragul sărăciei, iar multe cartiere suferă din cauza planificării proaste a infrastructurii și indicatoarelor auto.

În Danville, 81% dintre drumurile care sunt responsabile pentru majoritatea deceselor și cazurilor de rănire gravă sunt în zone dezavantajate socio-economic. Miller spune că vrea să construiască trotuare și în alte părți neglijate ale orașului.

Michael Pollack se numără printre noii admiratori ai lui Miller. Profesor la Facultatea de Drept Cardozo, Pollack spune că noua sa carte, „Sidewalk Nation: The Life and Law of America’s Most Overlooked Resource”, este „un apel către autorități, alegători și finanțatori să nu mai trateze trotuarele ca pe un bun dat și să recunoască rolul lor esențial în atât de multe aspecte ale vieții noastre”.

Trotuarul îndeplinește multe funcții, spune el, fiind un loc pentru comerț, exprimare publică, întâlniri comunitare și activitatea poliției. Totuși, în multe localități, responsabilitatea pentru întreținerea trotuarelor este împărțită confuz și rămâne adesea în sarcina proprietarilor privați, nu a administrației locale.

Videoclipul lui Miller a făcut ușor de înțeles importanța trotuarelor, spune Pollack.

„A fost una dintre cele mai bune forme de comunicare politică pe care le-am văzut”, a declarat el. „Videoclipul este popular pentru că oamenii vor pur și simplu ca administrația locală să funcționeze”.