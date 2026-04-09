Descoperire arheologică rară, lângă Strâmtoarea Magellan: O monedă de argint confirmă o hartă veche a unei colonii pierdute

4 minute de citit Publicat la 14:57 09 Apr 2026 Modificat la 15:08 09 Apr 2026

Monedă spaniolă din secolul 16 găsită lângă Strâmtoarea Magellan. Sursa foto: Centro de Estudios Históricos y Humanidades

Arheologii au făcut o descoperire rară: o monedă de argint din secolul al XVI-lea, găsită în apropierea Strâmtorii Magellan, care marchează locul unei colonii spaniole sortite pieirii.

Arheologii au descoperit o monedă spaniolă plasată lângă Strâmtoarea Magellan, în sudul statului Chile, ca parte a unei ceremonii desfășurate de coloniști în urmă cu mai bine de 400 de ani.

O hartă veche despre o colonie pierdută

Moneda reprezintă un indiciu esențial pentru arheologii care investighează o așezare colonială din zonă, deoarece corespunde unei relatări din 1584 despre ceremonia creștină în care a fost folosită moneda — o practică obișnuită la întemeierea coloniilor spaniole. Descoperirea contribuie, de asemenea, la validarea unei hărți vechi a așezării pierdute de mult timp.

„Această descoperire oferă un punct rar și puternic de convergență între sursele scrise și dovezile arheologice”, a declarat Soledad González Díaz, cercetătoarea principală a proiectului și istoric la Universitatea Bernardo O’Higgins din Santiago, pentru Live Science.

„Nu doar că ajută la confirmarea amplasării și structurii unor elemente-cheie din cadrul așezării, dar deschide și noi posibilități pentru reconstruirea organizării spațiale a acesteia”, a adăugat ea.

Moneda „de 8 reali” („real de a ocho” în spaniolă și celebra „piesă de opt” a piraților) a fost bătută din argint în secolul al XVI-lea. Ea a fost descoperită în martie, în timpul săpăturilor arheologice de la situl Ciudad del Rey Don Felipe, o colonie spaniolă sortită eșecului, fondată pe partea nordică a Strâmtorii Magellan în 1584.

Moneda a fost găsită deasupra unei pietre, în fundațiile subterane ale primei biserici din așezare. (Relatările istorice sugerează că ar fi putut exista mai multe biserici.)

González Díaz a spus că toate coloniile spaniole din Lumea Nouă erau întemeiate prin ceremonii similare și că locația exactă a fost descrisă în scrierile navigatorului spaniol Pedro Sarmiento de Gamboa, cel care plasase moneda pe piatră.

Mulți dintre aceiași cercetători folosiseră scrierile lui Sarmiento de Gamboa pentru a localiza două tunuri de bronz în sit, în 2019, iar descoperirea recentă reprezintă o dovadă suplimentară a acurateței acestuia, a spus ea.

Colonie sortită pieirii

Coroana spaniolă a fondat colonia Rey Don Felipe în 1584, ca răspuns la rapoartele potrivit cărora corsarul englez Francis Drake folosise Strâmtoarea Magellan pentru a naviga între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific în 1578. (Englezii erau atunci dușmanii Spaniei.)

Strâmtoarea fusese parcursă în 1520 de exploratorul portughez Ferdinand Magellan, care naviga atunci pentru Spania, iar timp de mulți ani aceasta a fost singura rută cunoscută spre Pacific. Spania revendica teritoriile de pe ambele maluri ale strâmtorii și spera să le fortifice pentru a împiedica trecerea inamicilor.

Însă colonia fondată pentru a susține fortificațiile — numită Ciudad del Rey Don Felipe, după regele Spaniei, Filip al II-lea — s-a dovedit un dezastru. Majoritatea celor aproximativ 350 de coloniști au murit din cauza bolilor, foametei și frigului extrem, în doar câțiva ani de la întemeiere.

Spania a încercat să aprovizioneze colonia Rey Don Felipe, dar navele au fost distruse de furtuni, iar întregul proiect a fost abandonat după ce Sarmiento de Gamboa a fost capturat de englezi în 1586. Echipajul unei nave engleze a raportat în 1587 că așezarea era în ruină, cu doar câțiva supraviețuitori.

Descoperire istorică

În investigațiile lor asupra așezării dispărute, arheologii au cartografiat situl folosind detectoare de metale și instrumente de geolocalizare, ceea ce le-a permis cercetătorilor să identifice cu precizie locația pietrei subterane și a monedei, a declarat Francisco Garrido, arheolog la Muzeul Național de Istorie Naturală din Chile, pentru Live Science.

Această descoperire a oferit echipei o mai bună înțelegere a structurii așezării din secolul al XVI-lea.

„Acum putem ști cu siguranță că acesta este locul unde se afla biserica și, de aici, este ușor să determinăm unde au fost construite toate celelalte structuri”, a spus Garrido.

Un alt membru al echipei de cercetare, arheologul Simón Urbina de la Universitatea Australă din Chile, a declarat pentru Live Science că moneda a contribuit la validarea hărții coloniei realizate de Sarmiento de Gamboa, însă celelalte structuri trebuie încă verificate.

„Dovezile pentru colibe, biserici și palisade defensive nu sunt încă pe deplin clare sau confirmate arheologic”, a spus el într-un e-mail, adăugând că sunt necesare săpături suplimentare pentru a confirma existența acestor structuri.

Activitatea echipei a arătat că situl fusese locuit de populații indigene atât înainte, cât și după perioada coloniei, ceea ce sugerează că spaniolii l-au ales sperând că vor avea șanse de supraviețuire acolo. Însă aceștia au rămas rapid fără hrană.

„Prima iarnă trebuie să fi avut un impact devastator asupra populației adulte venite din Spania, care era așteptată să vâneze într-un teritoriu necunoscut”, a spus Urbina.