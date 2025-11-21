Descoperire arheologică unică: Un mozaic ascuns sub o stradă a fost în sfârșit dezvelit în întregime, în fostul oraș antic Niceea

5 minute de citit Publicat la 23:30 21 Noi 2025 Modificat la 23:34 21 Noi 2025

Mozaic roman descoperit în Iznik, fostul oraș antic Niceea. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

O descoperire arheologică extraordinară în orașul Iznik din Turcia, schimbă perspectiva modernă asupra artei romane și a mitologiei regionale. După ce a stat ascuns sub o stradă rezidențială timp de mai bine de un deceniu, un mozaic vibrant din secolul al III-lea a fost în sfârșit dezvelit în întregime, potrivit Arkeonews.

Lucrarea, remarcabil de bine conservată, prezintă personaje mitologice extrem de detaliate și compoziții geometrice. Totuși, cea mai captivantă revelație este portretul simbolic al Lacului Iznik, reprezentat ca o femeie.

După cum a explicat arheologul Yusuf Kahveci, „Au reprezentat Lacul Iznik ca pe o femeie antică”, o alegere artistică ce oferă mozaicului atât profunzime culturală, cât și unicitate istorică.

De la o descoperire întâmplătoare la o mare excavare

Existența mozaicului a ieșit pentru prima dată la iveală în 2014, în timpul unor lucrări obișnuite la sistemul de canalizare în cartierul Beyler Mahallesi. Muncitorii au descoperit o mică secțiune a unei fețe realizate din tessere colorate, determinând autoritățile să oprească imediat lucrările.

Zona a fost temporar sigilată și protejată în timp ce procedurile de expropriere și obținerea permiselor de excavare au fost în curs — un proces care a durat mai mulți ani.

Abia în 2024 Direcția Muzeului din Iznik a început oficial o excavare arheologică la scară largă, transformând o descoperire accidentală într-unul dintre cele mai importante proiecte de patrimoniu din ultimii ani.

O privire în Iznikul roman prin 50 de metri pătrați de artă

Pe măsură ce straturile de sol au fost îndepărtate treptat, arheologii au dezvăluit o secțiune uimitoare de 50 de metri pătrați de podea mozaicată.

Stilul, materialele și obiectele ceramice și monedele găsite datează structura în secolul al III-lea d.Hr., în perioada romană, când Iznik — numit atunci Niceea — era un centru cultural și administrativ important.

Primele interpretări sugerează că mozaicul aparținea fie unei clădiri publice oficiale, fie unei reședințe private luxoase, posibil chiar unui complex de băi romane, având în vedere rafinamentul execuției și referințele tematice la apă.

Partea descoperită constă din trei panouri mari încadrate de o bordură elegantă decorată cu rodii și frunze de iederă, simboluri asociate adesea cu fertilitatea, continuitatea și protecția divină în tradițiile artistice romane.

Deși unele părți ale arhitecturii originale au fost distruse sau îndepărtate de-a lungul secolelor, panourile mozaicate rămase sunt uimitor de intacte, păstrându-și culorile vii și tesserele dispuse cu meticulozitate.

Mitologie, abundență și identitate locală, exprimate în piatră

Unul dintre panourile principale ale mozaicului prezintă o zeiță a abundenței ținând în brațe un coș plin cu fructe despre care se crede că reprezintă produsele cultivate tradițional în jurul Iznikului. Figura ei este încadrată de alte personaje mitologice și inscripții parțial păstrate, pe care cercetătorii intenționează să le analizeze în studii epigrafice viitoare. În jurul ei se întind modele geometrice complexe, iluzii tridimensionale și gradații armonioase de culoare realizate prin utilizarea de tessere din marmură, piatră naturală și sticlă.

Nivelul de măiestrie sugerează că lucrarea a fost comandată unor meșteri de elită, probabil pentru conducerea locală sau pentru un proiect finanțat de stat.

Totuși, elementul cel mai uimitor al mozaicului se află în panoul central: un portret feminin senin, etichetat cu cuvântul „Askania”, numele antic al Lacului Iznik. Figura este realizată cu detalii simbolice care fac trimitere fără echivoc la apă. Părul ei curge precum algele subacvatice; o coroană făcută din clești de crab îi stă pe cap; linia gâtului amintește de valurile line. Aceste alegeri artistice dezvăluie o încercare deliberată de a personifica lacul nu ca pe un peisaj, ci ca pe o entitate simțitoare.

Kahveci subliniază semnificația: „Au reprezentat Lacul Iznik ca pe o femeie antică”, sugerând o legătură culturală profundă cu apele care susțineau orașul.

Personificarea lacurilor și râurilor ca divinități feminine nu era neobișnuită în iconografia romană, însă mozaicul din Iznik iese în evidență datorită complexității sale și referinței precise la un element local.

Aceasta indică faptul că Lacul Iznik juca un rol simbolic și posibil spiritual în comunitate, dincolo de importanța sa practică pentru comerț, agricultură și viața de zi cu zi. Limbajul artistic al mozaicului îmbină mitologia și geografia, sugerând o viziune a lumii în care elementele naturale erau integrate în identitatea umană și în narațiunile divine.

Un sit stratificat cu secole de istorie

Excavarea nu a scos la iveală doar o capodoperă romană. Cercetătorii au găsit semne clare că aceeași locație a continuat să fie folosită pentru construcții și locuire timp de peste un mileniu.

Au fost identificate urme ale unor structuri din secolele IV, V, VIII, X și XI, împreună cu pardoseli și ziduri bizantine în partea sudică a sitului.

Straturile superioare au conținut ceramică otomană timpurie, confirmând că zona a rămas activă și în secolele XV și XVI. Acest registru stratigrafic oferă o oportunitate rară de a studia continuitatea istorică a Iznikului, un oraș care a servit romanilor, bizantinilor, selgiucizilor și otomanilor de-a lungul unei istorii îndelungate și complexe.

Deși 350 de metri pătrați au fost excavați până acum, arheologii suspectează că mozaicul se extinde dincolo de limitele momentan expuse.

O pereche de motive reprezentând sandale, descoperite lângă un prag, sugerează existența unei intrări monumentale, indicând un spațiu interior mult mai mare, care ar putea fi încă ascuns sub structurile și drumurile moderne. Viitoarele faze de excavare urmăresc să dezvăluie întreaga extindere a mozaicului și să determine cu mai mare exactitate funcția originală a clădirii.

O operă de artă care rescrie trecutul Iznikului

Mozaicul recent descoperit este mai mult decât o simplă descoperire arheologică — este o operă de artă care redefinește narațiunea culturală a Iznikului.

Reprezentarea figurilor mitologice, măiestria sofisticată și, mai presus de toate, personificarea simbolică a Lacului Iznik ca o femeie antică oferă perspective neprețuite asupra lumii artistice și spirituale din epoca romană.

Pe măsură ce studiile continuă, experții cred că mozaicul ar putea deveni una dintre cele mai importante descoperiri de patrimoniu din Turcia din ultimele decenii, aducând o lumină nouă asupra felului în care societățile antice înțelegeau natura, identitatea și divinul.