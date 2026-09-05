Descoperire misterioasă făcută de arheologi în Bulgaria: Un schelet vechi de 1.600 de ani a fost găsit într-un vas roman uriaș

Rămășițele au fost găsite împreună cu două cuțite de fier și o centură în interiorul recipientului, un tip de vas cunoscut sub numele de dolium. Archaeologia Bulgarica

Arheologii din Bulgaria au descoperit un schelet uman în interiorul unui vas roman uriaș. Echipa a scos la iveală vasul uriaș într-un turn roman târziu, din colonia romană Deultum, pe 10 august. Nu este clar ce bătălie a dus la moartea soldatului, însă Deultum s-a confruntat cu numeroase atacuri ale triburilor germanice de est și ale hunilor în secolele al IV-lea și al V-lea, a declarat pentru Live Science, Lyudmil Vagalinski, arheolog la Academia Bulgară de Științe și coordonatorul săpăturilor.

Rămășițele au fost găsite împreună cu două cuțite de fier și o centură în interiorul recipientului, un tip de vas cunoscut sub numele de dolium. Aceste vase uriașe erau cele mai mari tipuri de recipiente ceramice din Antichitate (aproximativ din secolul al VIII-lea î.Hr. până în secolul al V-lea d.Hr.) și erau folosite pentru depozitarea unor produse precum uleiul de măsline și vinul. Cele mai mari dolia puteau conține peste 1.000 de litri, deși partea inferioară păstrată a vasului descoperit recent era mai mică, având un diametru de aproximativ 1 metru, a spus Vagalinski.

Deși Vagalinski și colegii săi efectuau săpături în turn, care este turnul nordic al porții romane vestice a Deultumului, nu se așteptau să găsească acolo rămășițe umane, potrivit Standart News, publicația bulgară care a relatat prima despre descoperire.

„Am fost surprinși”, a spus Vagalinski. Este foarte rar ca arheologii să descopere rămășițe umane în interiorul orașelor din Antichitate, cu excepția unor „circumstanțe extraordinare” - precum cutremure, atacuri ale inamicilor sau erupții vulcanice, a spus el. Chiar și în aceste cazuri, supraviețuitorii își căutau morții pentru a-i îngropa în afara zidurilor orașului, dar adesea nu știau că sub ruine se aflau trupuri neînsuflețite.

Descoperirea recentă pare să reprezinte una dintre aceste „circumstanțe extraordinare”, a spus Vagalinski. Echipa a găsit o cantitate semnificativă de materiale arse în jurul doliumului, inclusiv cenușă și cărbuni; cărămizi, țigle și fragmente sparte; ziduri înnegrite; fragmente de sticlă topită; și oase de animale domestice. Scenariul cel mai probabil este că, după ce au aflat despre un atac iminent, oamenii și-au adus animalele în fortăreață. Arheologii au găsit, de asemenea, numeroase monede de bronz care probabil au fost pierdute în haos.

Persoana, probabil un tânăr, a făcut cel mai probabil parte din acest tumult și s-a urcat în dolium pentru a se ascunde sau pentru a se adăposti, a spus Vagalinski. Și, deși nu se știe cum a izbucnit incendiul, prezența cenușii sub scheletul din dolium indică faptul că persoana a intrat în vas după ce focul începuse deja, a spus Vagalinski.

Analiza preliminară a echipei datează evenimentul în jurul anului 400 d.Hr., deși cercetătorii vor putea stabili o dată mai precisă după ce vor prelucra restul datelor de pe teren, potrivit lui Vagalinski.

Tânărul probabil se ascundea de incendiul care se dezlănțuia în doliumul gol și ținea un cuțit de fier între picioare pentru a se apăra în cazul în care atacatorii îl găseau, a explicat Vagalinski. Avea un al doilea cuțit în centură.

„În orice caz, nu a făcut nicio încercare să iasă din vasul ceramic”, a spus Vagalinski. Echipa a stabilit acest lucru pe baza poziției persoanei, similară cu cea a unui om adormit. „După atac, locuitorii orașului au nivelat ruinele turnului și le-au acoperit cu un nou nivel, mai înalt.” Ei nu știau că un concetățean se afla la baza doliumului.

Rămășițele scheletului au fost transportate la Sofia, capitala Bulgariei, unde vor fi analizate de un antropolog fizic, potrivit lui Vagalinski. Vara viitoare, echipa se va întoarce la Deultum pentru a încerca să scoată la iveală întreaga poartă romană vestică târzie, care datează aproximativ din anul 300 d.Hr. Cercetătorii sunt „nerăbdători să îi dezvăluie întregul plan și cronologia exactă”, a spus Vagalinski. Ei intenționează, de asemenea, să finalizeze cercetarea turnului nordic al porții, unde au găsit doliumul.