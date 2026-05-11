Din ce ingrediente este făcut „Tortul Papei” servit la Marea Gală pentru depunerea jurământului de către Gărzile Elvețiene

David Fiordigiglio, bucătar privat și personalitate de televiziune, l-a întâlnit pe Papa Leon al XIV-lea în timpul audienței sale săptămânale. Sursa foto: Instagram/ chefdavidfiordigiglio

Tortul cu trandafiri realizat de David Fiordigiglio și de Simone Falsaperla a fost atât de apreciat de Papa Leon, încât acesta i-a invitat pe cei doi bucătari, prieteni inseparabili și fondatori ai restaurantului Mano, din Sirmione, să vină la Vatican pentru a-l pregăti pentru o ocazie cu totul specială: cina de gală a Gărzilor Elvețiene Pontificale.

Evenimentul se desfășoară anual la Muzeele ​​Vaticanului, în seara dinaintea depunerii jurământului noilor recruți, care cade pe 6 mai, aniversarea Jefuirii Romei din 1527, pentru a comemora sacrificiul gărzilor care l-au apărat pe Papa Clement al VII-lea în timpul unuia dintre cele mai întunecate momente ale pontificatului său. Acest eveniment reunește reprezentanți diplomatici elvețieni, oficiali ai Secretariatului de Stat și ai Cetății Vaticanului și, bineînțeles, gărzile în uniformele lor oficiale istorice, rezervate ocaziilor solemne.

La Marea Gală a Gărzilor Elvețiene pentru ceremonia de depunere a jurământului, au fost servite deserturi realizate de doi bucătari, unul lombard și celălalt sicilian, în cadrul unui eveniment exclusivist care s-a ţinut la Muzeelor ​​Vaticanului, relatează La Repubblica.

„O experiență extraordinară, am fost cu adevărat încântați”, au comentat David Fiordigiglio și Simone Falsaperla, bucătarii care au pregătit „Tortului Papei”, un tort cu vanilie și trandafiri, cremă engleză caldă cu Vin Jaune. Factorul surpriză al evenimentului a fost desertul inedit. „A fost o mare onoare pentru noi”, au declarat bucătarii, „și a fost emoționant la sfârșitul cinei să stăm în centrul sălii și să vorbim despre desertul nostru.”

Au fost servite peste patruzeci de porţii, „separate petală cu petală și îmbogățite direct la masă cu cremă de lămâie de Garda”, au povestit bucătarii, vorbind despre „o pasiune care a fost în cele din urmă împărțită cu acele petale”. Toate feliile de tort au fost mâncate până la ultima firimitură de către oaspeți și personal.

Pasiunea Vaticanului pentru prăjitura cu trandafiri a început în martie anul trecut, când David Fiordigiglio, bucătar privat și personalitate de televiziune, l-a întâlnit pe Papa Leon al XIV-lea în timpul audienței sale săptămânale. Întâlnirea a fost scurtă, dar suficientă pentru a-i mărturisi Suveranului Pontif ingredientele cheie ale desertului: făină, zahăr, ouă, unt și vanilie mauritiană. Apoi a urmat degustarea desertului, adus la Vatican pentru Papa şi pentru cinci cardinali, care a fost foarte apreciată şi care a cucerit inimile și gusturile clerului. Într-atât de mult încât a devenit desertul galei de la Muzeele Vaticanului.