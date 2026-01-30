Diplomaţia de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Presa italiană: Macron nu vrea să stea lângă Vance

Pregătirile pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina decurg într-un ritm frenetic în Italia. Spectacolul de deschidere este programat pentru data de 6 februarie , când va fi aprinsă şi flacăra olimpică pe stadionul San Siro.

Ambasadele principalelor țări participante lucrează intens în aceste zile, în strânsă colaborare cu Comitetul Olimpic, pentru alocarea locurilor la ceremonia de inaugurare de pe stadionul San Siro din 6 februarie.

Washingtonul a confirmat prezența vicepreședintelui J.D. Vance și a secretarului de stat Marco Rubio. Sosirea lui Emmanuel Macron , printre alții, este încă incertă. Președintele francez ar trebui să stea lângă Vance în loja oficialilor, dar, conform zvonurilor, Macron ar prefera să stea în altă parte, Evident, relatează Corriere della Sera, Parisul nu a trecut încă peste tonul ofensator pe care Donald Trump l-a folosit în repetate rânduri la adresa președintelui francez. Președintele SUA l-a ironizat mai întâi pe Macron pentru ochelarii săi albaștri cu oglindă , pe care îi folosea de fapt pentru a trata o iritație a ochilor. Apoi s-a lăudat că îl poate forța pe șeful Palatului Elysée să se supună dictatelor sale privind prețurile medicamentelor. În cele din urmă, a existat conflictul privind Groenlanda, care acum pare să se stingă. Comitetul Olimpic va găsi probabil o soluție, deși pare puțin probabil ca Macron să rateze o ceremonie găzduită de președintele Sergio Mattarella, mai ales că Franța va găzdui următoarele Jocuri Olimpice de iarnă .

În paralel, se pregătește un program încărcat de întâlniri bilaterale, alături de evenimentele oficiale programate pentru 5 și 6 februarie. Există un interes deosebit pentru cina liderilor mondiali, la care va participa și preşedintele Italiei Sergio Mattarella, în seara zilei de 5 februarie la centrul cultural şi de artă contemporană Fabbrica del Vapore, tot la Milano.

Pe de altă parte sunt planificate întâlniri și în următoarele săptămâni. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz va sosi în jurul datei de 12 sau 13 februarie. Programul său oficial nu este cunoscut deocamdată.