Doi dentişti au fost condamnaţi la închisoare în Italia după ce i-au scos unei paciente 11 dinţi sănătoși în 4 ore

Procedura medicală a avut loc într-un cabinet privat din Torino, unde ulterior femeii i-au fost montate proteze diferite de cele care îi fuseseră promise. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 55 ani din localitatea Genova, Italia, a rămas cu mari probleme de sănătate după ce doi medici dentişti i-au extras 11 dinţi, care s-au dovedit sănătoşi, în doar 4 ore. Procedura medicală a avut loc într-un cabinet privat din Torino, unde ulterior femeii i-au fost montate proteze diferite de cele care îi fuseseră promise. Cei doi dentişti au fost condamnaţi la pedepse de 3 luni, respectiv 1 an şi 5 luni de închisoare. De asemenea, vor fi obligați să plătească pacientului o sumă provizorie de 14.300 de euro, ca avans din despăgubirea care va fi stabilită în cadrul procedurilor civile.

Cea mai severă sentință a fost pronunțată de medicul care a examinat-o pe femeie și a decis procedura, reatează presa din Italia. Conform hotărârii, medicul a făcut-o să creadă că, fără o „intervenţie dentară completă ”, își va pierde toți dinții. Acesta a fost acuzat de agresiune, fraudă și practică neautorizată , deoarece fusese radiat de la Asociația Stomatologică pentru doisprezece ani de neplata cotizațiilor. Cel de-al doilea inculpat, însă, a fost acuzat doar de agresiune, pentru că a efectuat extracțiile fără teste diagnostice adecvate și pentru că a montat proteze dentare inadecvate.

Femeia a explicat în instanță cum totul a început cu căutarea unui cabinet stomatologic ieftin: „Aveam nevoie să-mi repar punțile laterale și am căutat online un cabinet care să nu fie excesiv de scump . I-am contactat pe cei doi inculpați. Am sunat, iar Dr. MB a confirmat că folosesc o nouă tehnică americană, că procedura este rapidă şi că pot face totul într-o singură zi.” În timpul vizitei, a explicat ea, nu au fost efectuate radiografii panoramice dentare. Procedura a fost devastatoare: „Mi- au fost extrași unsprezece dinți în patru ore. În seara aceea, la hotel, m-am simțit groaznic și aveam dureri.”

Trei zile mai târziu, pacienta a avut parte de o altă surpriză: „Mi-au montat proteze dentare, dar nu erau cele despre care mi se spusese și care mi se arătaseră în fotografie.”

Conform constatărilor procurorului, cei doi medici dentiști ar fi folosit „dispozitive protetice radiotransparente și, prin urmare, temporare ”, care erau mai ieftine decât o proteză fixă ​​și incapabile să asigure o ocluzie corectă. Consecințele pentru pacient au fost grave și de lungă durată: „ Nu mai puteam mânca sau vorbi. Aveam un iubit și l-am părăsit pentru că mi-era rușine”.

Doar datorită intervenției ulterioare a unui tehnician dentar situația s-a îmbunătățit parțial: „ Mi-a efectuat o procedură temporară și mi-am îmbunătățit starea, dar trebuie să fiu totuși atentă. Și încă merg la neuropsihiatru”.

Când a fost citită sentința, femeia a fost foarte emoţionată: „Viața mea este încă un iad, dar în sfârșit simt că mi s-a făcut dreptate”.