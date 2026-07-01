Doi mascați au urcat pe catargul de pe Empire State Building și au desfășurat un banner. Apoi unul dintre ei a făcut un gest uluitor

2 minute de citit Publicat la 21:19 01 Iul 2026 Modificat la 21:19 01 Iul 2026

Doi oameni mascați s-au urcat, miercuri, pe turnul radio-TV de pe Empire State Building. Sursă foto: Captură video CNN

Autoritățile din New York au fost puse pe jar, miercuri după-amiază, după ce două persoane au urcat în vârful turnului de transmisie de pe Empire State Building și au desfășurat un banner cu mesaj pacifist, relatează CNN și CBS.

Surse polițienești spun că cei doi au fost reținuți ulterior.

Este vorba despre un bărbat și o femeie, cu fețele mascate.

"Atunci când puterea dragostei învinge dragostea de putere, lumea cunoaște pacea", se putea citi pe banner-ul desfășurat la 443 de metri înălțime.

Nu a fost imediat clar cum au reușit cei doi să urce până în vârful turnului de transmisie radio-TV.

După arborarea mesajului, unul dintre cei doi a încercat să coboare, dar a revenit ulterior în vârf.

Cerere în căsătorie pe catargul Empire State Building

Surse polițienești au declarat pentru CBS News New York că cei doi păreau să posteze pe rețelele de socializare în timp ce se aflau în vârful turnului.

Un elicopter al Poliției din New York a fost trimis la fața locului, iar puntea de observație deschisă publicului pe acoperișul clădirii emblematice a fost evacuată.

La ora 12:35, cei doi au început să coboare.

Odată ajunși pe una dintre platformele inferioare ale turnului radio-TV, bărbatul a îngenuncheat și a părut să o ceară în căsătorie pe femeie.

Cei doi s-au îmbrățișat, apoi femeia și-a scos masca și s-au sărutat.

În acest timp, unitatea de elită a poliției era desfășurată la baza clădirii.

Cuplul a fost reținut în jurul orei locale 13:00, conform surselor CBS.

Cei doi ar urma să fie acuzați de încălcarea proprietății și punerea în pericol a vieții prin imprudență, precizează sursele polițienești.

Fost inginer CBS: "Tipii ăștia sunt nebuni"

"Tipii ăștia sunt cam nebuni. Urcatul și coborârea turnului, mai ales pe caniculă, e ceva foarte obositor. E foarte ușor să faci greșeli.

(Cei doi suspecți) nu păreau să poarte hamuri de siguranță.

În plus, există multă energie de radiofrecvență și multă electricitate pe turnul acela", a declarat John Cleary, fost inginer șef la CBS News New York.

"Există un pericol potențial acolo sus. Este ceva pentru care suntem antrenați. Mergem la cursuri pentru asta. Nu e ca și cum te-ai cățăra pe stânci. Acesta este un turn de transmisie live", a adăugat el.

Empire State Building a mai fost escaladat anterior

Nu este prima dată când oamenii urcă pe turnul radio-TV de pe Empire State Building.

În 2023, actorul și cântărețul Jared Leto a urcat pe acel turn pentru a marca lansarea turneului mondial al trupei sale de rock alternativ, "30 Seconds to Mars".

Însă artistul a făcut escalada cu permisiune de la autorități.

Scena escaladei pe Empire State Building a fost folosită în "King Kong", maimuța gigantică fiind în centrul acțiunii.

Imobilul este între primele cele mai înalte 10 clădiri-turn din Statele Unite ale Americii, măsurând 381 de metri fără turnul radio-TV și 443 de metri împreună cu această structură.