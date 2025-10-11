Doi tineri au fost găsiți morți într-o cadă fierbinte a unui hotel, chiar în ziua în care fetița lor a împlinit patru ani

Șeful poliției a declarat că temperatura apei din cadă depășea 49°C. Foto: Facebook

Doi părinți care și-au încheiat ziua aniversării fiicei lor de 4 ani cu o seară de distracție alimentată de alcool și, potrivit presei, cocaină, au murit într-o cadă cu apă fierbinte, relatează mai multe publicații internaționale, citate de People.

Ofițerul de poliție militară Jeferson Luiz Sagaz și partenera sa, Ana Carolina Silva, proprietara unui salon de manichiură, au fost găsiți fără viață în cada camerei lor de motel, pe 11 august.

Cuplul, care locuia în São José, Brazilia, și era împreună de 20 de ani, petrecuse ziua consumând alcool într-un parc, sărbătorind ziua de naștere a fiicei lor. Ulterior, și-au lăsat copilul în grija surorii lui Sagaz, apoi au mers la un club de noapte, iar mai târziu s-au cazat la Dallas Motel, în același oraș.

Șeful poliției, Felipe Simão, a declarat că temperatura apei din cadă depășea 49°C (120°F), iar în cameră au fost găsite urme de cocaină, precum și un aparat de încălzire.

„Cauza ambelor decese a fost aceeași”, a explicat Andressa Boer Fronza, expert-șef în cadrul Poliției Științifice, echivalentul unui medic legist. „A fost vorba de o intoxicație exogenă, favorizată de un proces de hipertermie, cu deshidratare intensă și colaps termic, care au dus în final la insuficiență organică și deces. Cu alte cuvinte, moartea a survenit din cauza mai multor factori combinați.”

Potrivit presei, cada era una cu încălzire electrică.

În cadrul aceleiași conferințe, șeful Simão a adăugat că „temperatura apei din cadă a crescut la peste 50°C într-un timp foarte scurt. Sistemul de încălzire al camerei și ventilația erau, de asemenea, pornite la temperatură ridicată. Aceste condiții, combinate cu substanțele găsite, au dus la concluzia că moartea a fost una subită.”

Familia Anei Carolina Silva a emis un comunicat prin care neagă categoric consumul de droguri:

„Cu profundă indignare, noi, familia Anei Carolina da Silva, cunoscută drept Ana da Mood, respingem știrile false care au fost răspândite.

Deși rapoartele indică prezența unor substanțe în sângele ei, putem afirma cu certitudine absolută că Ana nu consuma droguri. Având în vedere numeroasele neconcordanțe, ridicăm serioase suspiciuni privind o posibilă ingestie forțată sau o otrăvire și cerem o investigație riguroasă, transparentă și imparțială.

Scopul nostru este să protejăm memoria și demnitatea Anei, asigurându-ne că adevărul va triumfa în fața speculațiilor crude și nedrepte. Nu vom permite ca povestea ei să fie pătată de presupuneri iresponsabile. Vom continua să căutăm răspunsuri, încrezători că se va face dreptate.”

Prietenii cuplului au declarat că nu existau antecedente de violență, iar cei doi, persoane sociabile, nu erau cunoscuți ca fiind consumatori de droguri.

Șeful poliției, Felipe Simão, a precizat pentru publicație: „Este posibil ca structura fizică a ambilor să nu fi fost compatibilă cu o astfel de substanță, mai ales în combinație cu alcoolul.”