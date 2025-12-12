„Dulce ca pastel de nata”. Țara care a ajuns vedeta economică a Zonei Euro în 2025. E preferată mai ales pentru retragerea la pensie

Portugalia a ajuns economia-vedetă a zonei euro. FOTO: Hepta

Portugalia a ajuns economia-vedetă a zonei euro, ocupând primul loc în clasamentul The Economist care a realizat un clasament al celor mai bogate 36 de țări din lume în 2025, scrie Euronews.

Țara a obținut acest loc după ce au fost analizate mai multe criterii precum inflația, produsul intern brut, piața muncii și burse, analizate pentru cele 36 de state cele mai bogate.

Economia din sud-vestul Europei a fost descrisă ca fiind „la fel de dulce ca pastel de nata”, o trimitere la celebrul produs de patiserie portughez, cu cremă de ou.

„Investitorii portughezi au avut, de asemenea, rezultate bune, iar bursa a crescut cu peste 20% în 2025”, subliniază clasamentul.

Portugalia este urmată de Irlanda și Israel. Spania, câștigătoarea de anul trecut, împarte acum locul patru cu Columbia, urmate de Cehia și Grecia — o evoluție care evidențiază o tendință mai largă: accelerarea creșterii economice în sudul Europei.

„Alți membri ai zonei euro care au avut dificultăți în anii 2010, inclusiv Grecia (câștigătoarea noastră din 2022 și 2023) și Spania, se numără și ei printre fruntași”, se arată în articol.

Țări din Europa Centrală și de Est, precum Slovacia, Finlanda și Estonia, se află la coada clasamentului.

Pe rețelele sociale, premierul Luís Montenegro a declarat că acest clasament „întărește motivația guvernului de a continua pe drumul care ne-a adus aici în ultimele luni”. „Prin reforme făcute cu curaj și prin creșterea competitivității și productivității țării vom continua să creăm locuri de muncă, să majorăm salariile și să consolidăm statul bunăstării”, a adăugat premierul portughez.

Prognozele guvernamentale indică o creștere economică de 2% anul acesta și de 2,3% anul viitor.

În ciuda veștilor bune, Portugalia se confruntă cu nemulțumiri legate de costurile locuințelor, precum și de muncă și ocupare, iar pentru 11 decembrie a fost anunțată o grevă generală.

Ordinul Economiștilor estimează că greva generală ar putea costa economia Portugaliei între 600 și 700 de milioane de euro, într-un scenariu în care jumătate dintre angajați participă la protest, potrivit cifrelor citate de SIC Notícias.