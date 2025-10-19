La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"

Portugalia a fost clasată ca cea mai bună țară pentru pensionare în străinătate. Foto: Hepta

La 41 de ani, un avocat american a renunțat la o carieră de top care îi aducea un venit cu șase zerouri și s-a mutat în Portugalia. Mărturisește că a fost cea mai bună alegere, deoarece acum economisește 4.200 de euro (5.000 de dolari) pe lună și nu regretă nimic, scrie CNBC.

În 2011, avocatul american Alex Trias a decis să se retragă din activitate la doar 41 de ani. Deși era pregătit financiar, emoțional experiența a fost mult mai dificilă decât anticipase. Trias mărturisește că, după decenii în care munca îi ghida viața și îi oferea un sens, cel mai mare șoc l-a reprezentat faptul că nu avea timp liber.

De 14 ani Alex Trias trăiește în Portugalia împreună cu soția sa și consideră că pensionarea anticipată a fost una dintre cele mai inspirate decizii din viață. Cei doi s-au stabilit în Lisabona, în țara care, potrivit sondajelor, este destinația numărul unu dorită de americanii care plănuiesc să se mute în străinătate. Acolo, el își umple timpul cu drumeții pe coasta Atlanticului, mese lungi cu prietenii și activități în aer liber.

› Vezi galeria foto ‹

Trias povestește că începutul nu a fost lipsit de temeri. După prăbușirea firmei de avocatură la care lucra, în contextul crizei financiare din 2008, a simțit că și-a pierdut direcția, însă a ales să nu se întoarcă la același domeniu. Pentru el, retragerea nu a însemnat sfârșitul muncii, ci redescoperirea identității în afara profesiei.

Mutarea în Portugalia a avut și un impact masiv asupra bugetului familiei. Cheltuielile lor anuale s-au redus cu zeci de mii de dolari, de la costurile cu taxele și asigurările medicale până la viața de zi cu zi. Trias estimează că, doar datorită relocării, economisesc aproximativ 5.000 de dolari pe lună. Deși nu mai au salarii, cei doi au continuat să își crească averea prin investiții și printr-un stil de viață sub nivelul veniturilor, așa cum procedau și în perioada în care lucrau.

Un element la fel de important ca stabilitatea financiară s-a dovedit a fi găsirea unui nou sens în viața de zi cu zi. Inițial, rolul de părinți ai unui copil aflat încă în școală le-a dat motivație. După ce fiica lor a plecat la facultate, au fost nevoiți să-și redefinească din nou prioritățile. În prezent, Alex și soția își construiesc viața în jurul activităților care le plac: scris, voluntariat, sport, învățarea unor limbi străine, călătorii și prietenii noi.

Trias spune că rutina lor de acum este una simplă, dar care le aduce multe satisfacții. Soția sa se implică în activități comunitare la clubul de tenis, face ceramică și joacă sporturi, în timp ce el scrie, oferă consultanță, face coaching pentru persoane care își doresc să se retragă devreme și colaborează cu o organizație nonprofit. Împreună organizează cine cu prietenii și explorează Europa, bucurându-se de libertatea pe care nu o aveau în timpul vieții profesionale.